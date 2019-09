Čebulj pred Bolgari: Dobro pritiskajo na servisu in so zelo kvalitetni v bloku

Tekmo osmine finala EP med Slovenijo in Bolgarijo bomo prenašali v soboto ob 20. uri na Kanalu A in VOYO.

"Res je. Po skupinskem delu gre sedaj zares. Tukaj ni več popravnih izpitov. Vsaka zmaga te popelje še eno tekmo naprej, bliže končnemu cilju in nastopanju v finalu, tako da mislim, da bomo morali biti zbrani od samega začetka do konca tekme," je našemu novinarju in komentatorju Maticu Flajšmanu na medijskem terminu povedal slovenski sprejemalec Klemen Čebulj.

"Mislim, da smo imeli nekaj več časa, tako da vsekakor smo to absolutno na maksimalni način poskusili izkoristiti. Naredili smo kakšno terapijo več, odspali kakšno uro več, predvsem tisti kvaliteten spanec, ki je po tekmi zelo težek, saj je adrenalin še zelo visok. Tekoč spanec je bil zelo primeren," je še obrazložil Čebulj.

PREBERITE ŠE: Cilj bolgarskih 'levov' je jasen: 'Zmaga je nujna!'

Na vprašanje, kako so se pripravili na Bolgare, je odgovoril: "Mislim, da bo tekma z Bolgari zelo podobna tekmi z Rusi. Bolgari zelo dobro pritiskajo na servisu in so zelo kvalitetni v bloku. Verjamem, da so tudi v obrambi dobri, sicer njihovega sistema še nismo zelo dobro preučili, imeli smo včeraj prvi video ogled glede njihovega podajalca. Zelo dobro bomo morali stopiti skupaj. Ne smemo delati več kot dve napaki na enkrat."Čebulj je še pristavil, da se morajo Slovenci držati svojega sistema in uspeh na koncu ne bo izostal. "Verjamem, da je naš sistem igre zelo kvaliteten in da se bomo na koncu veselili," je zaključil dobro razpoloženi Čebulj.