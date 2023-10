Klemen Čebulj: Pripravljeni smo, samozavestni, gremo po zmago!

Slovenska izbrana vrsta je doslej slavila štirikrat. Uspešni so bili proti Tuniziji, Turčiji, Finski in Egiptu. Če si želi zagotoviti še peto zmago zapovrstjo, mora preskočiti težko oviro, reprezentanco ZDA: "Jutri bo za nas zelo pomembna tekma. Mislim, da bomo morali igrati zelo, zelo agresivno, na drugi strani pa biti zelo potrpežljivi pri težkih situacijah. Pričakujemo zares dobro tekmo, tekmo, ki nam prinaša veliko. Mislim, da smo fantje pripravljeni na takšne tekme, smo zelo samozavestni in seveda, gremo na zmago," je pred tekmo optimistično napovedal Klemen Čebulj .

"Američani so zelo agresivni na servisu, zato je pomembno da ostanemo osredotočeni. To je prva najpomembnejša stvar. Poleg tega bo zelo pomembno, da nasprotnika pripeljemo do situacij, ko bo pod pritiskom in ko bo delal napake. Tudi Američani grešijo. To moramo nato izkoristiti. Biti moramo potrpežljivi in hkrati agresivni od prve minute naprej," pa napoveduje slovenski selektor Gheorghe Cretu. Zmagovalec petkovega obračuna bo v nadaljevanju lahko nekoliko lažje zadihal in natrpani urnik nekoliko mirneje oddelal. Na Olimpijske igre se neposredno uvrstita prvi dve reprezentanci iz skupine.

PREOSTALE TEKME SLOVENIJE V SKUPINI B:

5. krog, petek, 6. oktober, ob 16.00 (9.00 SLO): ZDA – SLOVENIJA

6. krog, sobota, 7. oktober, ob 19.25 (12.25 SLO): JAPONSKA – SLOVENIJA

7. krog, nedelja, 8. oktober, ob 16.00 (9.00 SLO): SLOVENIJA – SRBIJA