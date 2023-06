Čebulj tudi v prihodnje na Poljskem

Klemen Čebulj tudi v prihodnje ostaja na Poljskem. S klubom iz Rzeszowa, s katerim je v minuli sezoni osvojil bron in si zagotovil mesto v evropski ligi prvakov, je ta 31-letni slovenski reprezentant podaljšal sodelovanje za dve sezoni.

icon-expand Klemen Čebulj FOTO: FIVB

Sprejemalec Klemen Čebulj se je Asseco Resovii pridružil leta 2020. V minuli sezoni je na 37 tekmah dosegel 337 točk, od tega 24 z blokom in 45 z asi. "Zelo sem vesel, da bom naslednji dve leti ostal v družini Asseco Resovia Rzeszowa. Za to sem se odločil, ker verjamem v vizijo kluba in se želim boriti za najvišja mesta na tekmovanjih, v katerih bomo nastopali. Zelo rad imam mesto Rzeszow, ki je zame in za mojo družino postalo drugi dom," je za uradno klubsko spletno stran povedal Čebulj. "Klemen je odličen igralec, ki se poistoveti z našim klubom. Na igrišču je pravi borec, ki s svojo igro in zavzetostjo vedno pomaga ekipi," pa med drugim komplimentov na račun slovenskega odbojkarja ni skrival predsednik kluba Piotr Maciag.

Čebuljeva športna pot se je začela pri Fužinarju, v sezoni 2008/09 pa je prestopil v Fram, kjer je ostal dve leti. Pred sezono 2011/12 je postal član ACH Volleyja, s katerim je osvojil tako državno prvenstvo kot slovenski pokal. Njegovi nastopi v dresu najuspešnejšega slovenskega kluba niso ostali neprepoznavni in sledila je selitev v Italijo. Bil je član klubov Altotevere Volley, Ravenna in Civitanove. V dresu slednje je v letih 2016 in 2017 osvojil tretje mesto v ligi prvakov, leta 2017 pa tudi naslov italijanskega državnega in pokalnega prvaka. Tudi šesto zaporedno sezono je nato preživel pri naših zahodnih sosedih, in sicer v Milanu. Povsem novo izkušnjo mu je prinesla sezona 2018/19, ko se je preselil k moštvu Golden Age iz kitajskega Šanghaja. Do selitve na Poljsko je igral še za italijanski Tretino.

icon-expand Klemen Čebulj ostaja na Poljskem. FOTO: Luka Kotnik