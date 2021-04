Čebulj vnovič do naziva MVP

Dobro kaže tudi ekipi Ravenne, za katero pa Jani Kovačič v tej sezoni ne bo več igral. V sklepni fazi so tudi tekmovanja v ostalih državah. Pri dekletih je slovenski dvoboj v boju za naslov madžarskih prvakinj preprečila bolezen v ekipi BRSE. Asseco Resovii, katere barve brani Klemen Čebulj, dobro kaže v boju za peto mesto v poljskem prvenstvu. Na prvi tekmi so odbojkarji Resovie namreč premagali Trefl Gdansk. VarovanciAlberta Giulianija, sicer tudi selektorja slovenske moške reprezentance, so zmagali po štirih nizih. Naš sprejemalec je dosegel 19 točk (en as), na sprejemu je bil polovično uspešen, znova pa si je z odlično predstavo prislužil naziv najkoristnejšega igralca.

Ljubitelji italijanske odbojke lahko poleg zaključnih bojev za naslov prvaka spremljajo tudi obračune za preostala mesta med osmimi moštvi, ki se niso prebila v polfinale. Klubi so odigrali tri od sedmih krogov skupinskega dela. Jan Kozamernik inTine Urnaut z moštvom iz Milana ostajata v boju za 5. mesto, ki še vodi v evropska tekmovanja. Allianz Milano je namreč dva od treh dvobojev dobil po petih nizih, enega pa po štirih. Najprej je tesno premagal Kioenno Padovo, pri kateri se je Tonček Šternizkazal z 20 točkami (dva asa) ob skoraj polovični uspešnosti v napadu.Jan Kozamernikje za Milančane dosegel sedem točk (en as, dva bloka), Tine Urnaut pa tri. Na tekmi proti Top Volley Cisterni je srednji bloker Kozamernik nanizal kar 12 točk ob 64-odstotni uspešnosti v napadu. Naš reprezentant je bil trikrat nezaustavljiv na servisu, dvakrat pa je bil uspešen v bloku. Sprejemalec Urnaut se je ob 40-odstotni uspešnosti na sprejemu in 58-odstotni uspešnosti v napadu ustavil pri 11 točkah. V 3. krogu proti ekipi Leo Shoes Modena je reprezentančni kapetan prispeval točko, Kozamernik pa jih je dosegel 11 (75-odstoten v napadu), od tega je v statistiko kar pet točk vpisal z blokom.

Kioenna Padova je v 2. krogu doživela poraz proti še eni slovensko obarvani ekipi v Italiji – Consar Ravenni, katere član je bil v tej sezoniJani Kovačič. Tonček Štern je v igro vstopil le kot menjava v prvem nizu, celotne tekme pa ni odigral niti Kovačič, ki je na igrišče stopil v prvem in drugem nizu ter bil na sprejemu 43-odstotno uspešen. Štern je veliko več priložnosti za igro dobil na tretji tekmi, ko je ob zmagi Padove nad ekipo Tonno Calippo Calabria Vibo Valentia dosegel 12 točk (en as). Consar Ravenna je poleg Padove premagala še Leo Shoes Modeno in tesno izgubila z NBV Verono. Slovenski reprezentant Kovačič se je ob zmagi izkazal z 72-odstotnim sprejemom (popolni sprejem 44-odstoten), medtem pa že zaključil nastope za ekipo iz Ravenne. Reprezentančni libero, ki je redni del prvenstva končal kot najboljši v posebnem točkovanju igralcev na sprejemu, se je namreč po dogovoru s klubom zaradi veselega dogodka v družini, Jani Kovačič je namreč še drugič postal očka, vrnil domov in bo izpustil zaključek prvenstva. V tem se bodo najboljša štiri moštva skupinskega dela pomerila na dveh tekmah polfinala, zmagovalca polfinalnih obračunov pa nato čaka še finale, ki prinaša končno peto mesto v prvenstvu.