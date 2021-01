Čebulj znova do naziva MVP

V Franciji klubi zaenkrat igrajo še zaostale tekme. Poitiers Alena Pajenka je pretekli teden odigral dve, in sicer srečanji 6. in 7. kroga. V obračunu 6. kroga je Poitiers moral priznati premoč vodilnemu Montpellieru, naš srednji bloker pa je v statistiko vpisal tri točke, eno je dosegel neposredno v bloku. V dvoboju 7. kroga pa je Poitiers proti Toulousu prišel do sedme zmage v sezoni. Pajenk je, kot piše na uradni spletni strani OZS, nanizal pet točk, od tega dve v bloku.

Sredi tedna je Rzeszow na tekmi 12. kroga elitne poljske lige tesno ugnal ekipo PGE Skra Belchatow, Klemen Čebulj pa se je na obračunu zaustavil pri 20 točkah (trije asi, en blok) ob 38-odstotni uspešnosti na sprejemu in 30-odstotni uspešnosti v napadu. Za svojo predstavo si je, kot piše na uradni spletni strani OZS, prislužil naziv igralca tekme. V nedeljo je Čebulj s soigralci po petih nizih v okviru dvoboja 1. kroga premagal še tretji Trefl Gdansk. Slovenski sprejemalec je tokrat dosegel 23 točk (dva bloka) ob 61-odstotni uspešnosti na sprejemu in 26-odstotni uspešnosti v napadu. Rzeszow ima po enajstih zmagah na 17 obračunih zdaj 28 točk. Po novoletnem premoru v ženskem delu prvenstva še vedno ni zaigrala Žana Zdovc Sporer v dresu DPD Legionovie, ki jo vodi selektor slovenske ženske reprezentance Alessandro Chiappini .

V turškem prvenstvu, kjer igrata Lana Ščuka(AtlasGlobal Yesilyurt) in Eva Mori (Ilbank), je pretekli teden v zaostalih srečanjih na igrišče stopila le Ščuka. S soigralkami je odigrala zaostali srečanji 16. in 18. kroga ter osvojila eno prvenstveno točko. Na prvem obračunu je Yesilyurt klonil proti tretji ekipi prvenstva, Eczacibasi Vitri, na drugem je bil po petih nizih srečnejši PTT. Slovenska sprejemalka je na prvi tekmi dosegla eno točko, na drugi pa 14 (trije bloki) ob 29-odstotni uspešnosti v napadu in 57-odstotni uspešnosti na sprejemu. Prvenstvo se bo z dvoboji 25. kroga nadaljevalo v soboto, 23. januarja.

V Italiji so klubi v nedeljo igrali povratne tekme 8. kroga in od treh slovensko obarvanih klubov se je zmage veselil le eden, in sicer je Consar Ravenna brez izgubljenega niza premagala NBV Verono. Prosti igralec Jani Kovačič se je znova izkazal na sprejemu, kjer je bil kar 64-odstotno uspešen, od tega je imel 29-odstotni popoln sprejem. Kioena Padova Tončka Šterna je po petih nizih izgubila proti Gas Sales Bluenergy Piacenzi. Slovenski korektor je prispeval 14 točk (eno v bloku) ob 37-odstotni uspešnosti v napadu. Za Allianz MilanoTineta Urnauta in Jana Kozamernika je bilo s 3:1 pretrd oreh vodilno moštvo prvenstva Sir Safety Conad Perugia. Sprejemalec Urnaut je dosegel 13 točk (dva bloka), srednji bloker Kozamernik pa sedem, od tega tri neposredno v bloku. Slovenski kapetan je bil v napadu 35-odstotno uspešen, na sprejemu pa 43-odstoten, medtem ko je bil Kozamernik v napadu 29-odstotno uspešen.

Na Madžarskem vodilni ekipi prvenstva BRSE, za katero igra Tina Grudina, in Fatum Nyiregyhaza Sare Najdičnista odigrali novega obračuna.