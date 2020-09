Čebulj na Poljskem skupaj z Giulianijem: Všeč mi je njegov način dela

Klemen Čebuljse bo prvič dokazoval na poljskih tleh, pred tem je namreč kar šest sezon igral v italijanskem prvenstvu in eno na Kitajskem. Težav s prilagajanjem na novo okolje 28-letni sprejemalec ni imel: "Na Poljsko sem se odlično privadil in dejansko mi je tu zelo všeč. Ekipa je super, s soigralci smo se hitro ujeli in povezali. Zelo sem zadovoljen, da sem se preselil v poljsko Plus ligo in za zdaj je vse v najlepšem redu in ničesar ne pogrešam." V Resovii bo Čebulj sodeloval s selektorjem slovenske izbrane vrste, Albertom Giulianijem, kar je še nekoliko olajšalo selitev: "Giulianija poznam že iz reprezentance, tako da se mi ni treba kaj preveč prilagajati na sistem igre. Všeč mi je njegov način dela in ni mi težko slediti njegovim navodilom. Naša igra bo temeljila na dobrem bloku in obrambi, a po drugi strani brez dobrega servisa in napada ne bo šlo. Vse te elemente moramo čim bolj izpopolniti in nadgraditi. Seveda pa bo najbolj pomembno, da se bomo dobro ujeli z novim podajalcem, s katerim praktično vsi v ekipi sodelujemo prvič."