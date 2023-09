Čebulj: V tekmo moramo vstopiti precej bolj agresivno

Slovenci so se v osmini finala precej namučili, da so strli žilave Turke. Toda po petih nizih napetega boja so na koncu iz dvorane kot zmagovalci odšli slovenski odbojkarji. V slovenskem taboru so zato prepričani, da jih je takšna tekma le še bolj utrdila in vnesla še več pozitivnega naboja v ekipo. "Na stvar gledamo sigurno pozitivno, da smo nekako sploh uspeli in si priigrali možnost igranja v četrtfinalu. Res je bil, če tako rečem, hladen tuš, tista prva dva seta, vedeli smo, da ni več prostora za napake. Čeprav smo tudi kasneje, v 4. setu, še dali nekaj priložnosti nasprotnikom, da se razigrajo. Toda vseeno smo držali skupaj, čez celotno tekmo, vse do konca. Težko je bilo, ni bilo tiste prave dnevne forme, takšne, kot smo jo vajeni. Nihče ni bil pravi. Mislim pa, da je nekaj zelo pozitivnega to, da tudi če nismo bili takšni kot po navadi, da smo vseeno zdržali in uspeli skupaj. Nismo popustili, se zlomili v tistih težkih trenutkih in to je najpomembneje," pove Klemen Čebulj.