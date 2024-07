Čebulj: Gre za enega najmočnejših turnirjev v zgodovini odbojke

Slovenski odbojkarji so v letošnjem poletju že opravili z elitno Ligo narodov, v kateri so na koncu osvojili nehvaležno četrto mesto. Po nekaj dneh počitka so se nato znova odpravili na Poljsko, kjer so tekmovali tudi na Wagnerjevem memorialu. Tam so nanizali zmagi proti Nemcem in Iranu, premoč pa so morali znova priznati Poljakom. "Mislim, da je bilo vse skupaj zelo pozitivno, da smo tik pred začetkom olimpijskih iger lahko nastopali na tem močnem turnirju. Tekma s Poljsko je pokazala, da tudi, če zaostajamo, lahko te točke nadoknadimo. Videli smo znova te pomanjkljivosti, ki so se pokazale že na zaključnem turnirju Lige narodov. Sedaj pa vemo, na čem moramo še delati. Kaj je še treba izpostaviti na treningih," pove Klemen Čebulj.