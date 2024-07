Čebulj o medalji ne želi na glas govoriti: Cilj je igrati najboljšo odbojko

Po tem, ko so rokometaši v Pariz odpotovali v ponedeljek, so to v sredo storili še odbojkarji. Na olimpijske igre so odšli kot eni od favoritov za medalje, kar so nenazadnje potrdili z izjemnimi predstavami v Ligi narodov, skozi katero so si zagotovili olimpijsko vozovnico. Pred letom v Pariz smo se pogovarjali z enim prvih zvezdnikov reprezentance Klemnom Čebuljem.