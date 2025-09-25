Bolgari od zaostanka z 0:2 do popolnega preobrata in polfinala s Čehi

Odbojkarji Bolgarije so zadnji polfinalisti svetovnega prvenstva na Filipinih. Bolgari so v zadnjem četrtfinalu odpravili Združene države Amerike s 3:2 v nizih. V polfinalu jih čakajo Čehi, ki so v dopoldanskem obračunu s 3:1 v nizih nadigrali reprezentanco Irana.

Tako Bolgari kot Američani so na tem SP igrali tudi proti Sloveniji. Bolgari, enkrat srebrni (1970) in štirikrat bronasti (1949, 1952, 1986, 2006) na SP, so jo v skupinskem delu tesno premagali, Američani pa v osmini finala precej bolj gladko s 3:1 v nizih. Odbojkarji ZDA, sicer svetovni prvaki 1986, dvakrat pa bronasti (1994, 2018), so tudi današnjo tekmo izvrstno začeli in prevladovali v prvih dveh nizih, ki so ju dobili brez posebnih težav na 21 in 19. V drugem so Bolgari še držali korak do 13:13, nato pa so si Američani priigrali odločilno prednost.

Aleksandar Nikolov (levo) je bil z 29 točkami daleč najboljši posameznik četrtfinalnega obračuna med Bolgarijo in Združenimi državami Amerike. FOTO: FIVB icon-expand

V tretjem pa so Bolgari pokazali boljšo igro, povedli s 14:9, 16:11, pozneje pa prednost še izdatno povečali in zlahka znižali zaostanek v nizih na 1:2. Dobili so ga s 25:17. Četrti niz je bil zelo izenačen praktično od začetka do konca, so si pa Bolgari pri 24:22 priigrali prvo zaključno žogo za 2:2 ter jo tudi izkoristili. V petem nizu so Bolgari hitro prevzeli pobudo, pobegnili na 6:3 in tudi 10:6 ter si tako priborili izvrstno izhodišče za končnico niza. Pri 14:10 so imeli prvo žogo za polfinale, to so zapravili, tako kot tudi drugo in tretjo, v četrto pa je šlo z napadom za 15:13. Pri Bolgarih je izstopal predvsem 21-letni Aleksandar Nikolov, ki je dosegel 29 točk. Ethan Champlin je bil pri ZDA najboljši s 17.

Češki odbojkarji nadaljujejo pravljično zgodbo na letošnjem svetovnem prvenstvu. Po zmagi nad Iranom so se uvrstili v polfinale turnirja na Filipinih. FOTO: AP icon-expand

Čehi so že po slavju nad Tunizijci v osmini finala in z uvrstitvijo med najboljših osem ekip dosegli svoj največji uspeh, odkar so se ločili s Slovaško. Češkoslovaška je nekoč bila velesila tega športa, sama Češka pa na SP ni igrala vse od leta 2010, ko je zasedla deseto mesto, kar je bila doslej tudi njena najvišja uvrstitev kot samostojna država. Letos bodo to krepko popravili, saj bodo najmanj četrti na svetu, potem ko so bili danes boljši še od Irana. Ta je v pripravah na prvenstvo premagal tudi slovenske odbojkarje. V češki izbrani vrsti sta bila danes zelo razpoložena Patrik Indra in Lukaš Vašina, ki sta vpisala 22 in 21 točk. Pri Iranu sta po 18 točk dosegla Ali Hadžipur Mogadam Farudži in Porija Hosein Hanzade Firuzdžah.