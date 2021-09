Čehi pred spopadom s Slovenci: Tekmeci so že dlje časa v evropskem vrhu

" Dvorana je dobra, zaradi razporeditve luči nekoliko posebna, ampak tudi na to se bomo hitro privadili. Prvi trening je bil zelo soliden, sploh glede na to, da smo v Ostravo potovali v dveh kosih. Na treningu se je videlo, da smo spočiti in v dobri formi. Mislim, da smo pripravljeni na začetek prvenstva. Upam, da nas bo s tribun spodbujalo tudi čim več slovenskih navijačev. Zavedamo se, da so Čehi željni dobrega rezultata, ampak nas to ne sme zanimati. Igrati moramo svojo igro, pokazati, da smo boljša ekipa in upravičiti vlogo favoritov. Tekmo bo treba začeti mirno in tudi če v kakšnem trenutku stvari ne bodo šle ravno po načrtu, bomo morali ohraniti trezne glave, se zbrati in rasti iz točke v točko. Mislim, da bomo že na tekmi proti Češki imeli možnost, da stopnjujemo našo formo ."

V češkem taboru so pri napovedih previdni. Poudarjajo, da jim je žreb namenil težko skupino s tremi močnimi ekipami, Italijo, Slovenijo in Bolgarijo, a po drugi strani zagotavljajo, da so se na prvenstvo dobro pripravili. "Na pripravljalnem turnirju v Turčiji, na katerem smo igrali proti Slovaški, Latviji in Turčiji, smo na trenutke prikazali zares dobro igro, z napredkom v naši igri sem zelo zadovoljen. Sicer smo na tekmah še vedno preveč nihali in igrali v valovih, včasih fantastično, včasih pa smo delali začetniške napake. Na zadnjih treningih smo to skušali odpraviti in menim, da bomo evropsko prvenstvo začeli v precej dobri formi," je razkril selektor Jiri Novak. Reprezentančni podajalec Jakub Janouch dodaja: "V skupini imamo tri vrhunske ekipe, s katerimi se bomo borili za vsak osvojen niz. Slovenci so bili na zadnjem evropskem prvenstvu drugi, Italijani so že dolga leta v evropskem vrhu, Bolgari pa vselej lahko igrajo na visoki ravni. Žreb nam ni bil preveč naklonjen, a se nimamo kaj pritoževati. Našo priložnost bomo iskali predvsem na tekmah z Belorusijo in Črno goro, ki bi ju morali premagati. Osredotočili se bomo predvsem na ti dve tekmi, a ker prvenstvo igramo na domačem terenu, bo za nas vsako srečanje zelo pomembno. Želimo se prikazati v najboljši luči."

Uvodni obračun evropskega prvenstva proti Češki bodo Slovenci odigrali jutri, ob 20.15 uri, v Ostravar Areni v Ostravi, pred tem bosta v skupini B na sporedu tekmi med Italijo in Belorusijo ter Bolgarijo in Črno goro. EuroVolley se je sicer začel včeraj, ko je Finska v Tampereju s 3:1 premagala Severno Makedonijo, Estonija pa je pred domačimi gledalci v Talinu z 1:3 klonila proti Latviji. Danes se bo tekmovanje začelo tudi v Krakovu na Poljskem, kjer bodo potekale tekme skupine A.

Reprezentanca Slovenije, Evropsko prvenstvo 2021:

Podajalca: Dejan Vinčič, Gregor Ropret

Korektorja: Tonček Štern, Alen Šket

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Matic Videčnik, Sašo Štalekar

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern

Prosta igralca: Jani Kovačič, Jan Klobučar

Selektor: Alberto Giuliani

Pomočnika selektorja: Sebastijan Škorc, Alfredo Martilotti

Statistik: Roberto Di Maio

Trener za telesno pripravo: Simone Ade

Fizioterapevt: Pietro Bavutti

Zdravnik: Mile Majstorović