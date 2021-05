Celotna odbojkarska reprezentanca cepljena

Moška izbrana vrsta nas je v zadnjih letih navdušila z rezultati, med katerimi izpostavimo dva naslova evropskih podprvakov (2015 in 2019) ter uvrstitev v elitno Ligo narodov. Prvič bo v tem tekmovanju nastopila čez 14 dni, med pripravami pa je celotna reprezentanca opravila tudi cepljenje proti covidu-19. "Mislim, da je prav, da se cepimo v čim večjem številu in tako začnemo ustavljati epidemijo, obenem pa upam, da čim prej pridemo iz te situacije, v kateri smo," poudarja sprejemalec Klemen Čebulj, ki je spregovoril tudi o tem, kako je epidemija vplivala na športnike. "Vsekakor smo zelo pogrešali gledalce, podporo s tribun, moram pa izpostaviti tudi svobodo gibanja in treniranja," dogodke zadnjega leta za uradno spletno stran OZS opisuje Čebulj. Prav posebni režimi treningov in številne omejitve, s katerimi so se soočili med sezono, so vplivali na športnike, saj gre za dejavnost, ki je ni mogoče ugasniti in čez 14 dni znova prižgati, pač pa je za uspehe in napredek potrebno dolgoročno in kontinuirano delo. Cepljenje proti covidu-19 bo reprezentantom omogočilo, da v miru opravijo zaključne priprave na pomembno tekmovanje, ki se bo za njih začelo 28. maja v Riminiju, kjer bodo sicer zaradi strogih varnostnih protokolov v mehurčku in tudi redno testirani. Toda že v nadaljevanju reprezentančne sezone jih čakajo nove preizkušnje, prav tako pa potem tudi v klubih, zato je zaščita pred virusom zelo pomembna. "To, da smo cepljeni, nam bo dalo dodatno varnost in tudi svobodo, pomembno je tudi zaradi potovanj, saj jih opravimo res veliko. V zadnjem letu sem v Italiji opravil okrog 80 testiranj na novi koronavirus, s tem, ko sem cepljen, kakega od teh testov zdaj ne bo več treba opraviti," pravi kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut. Izkušeni sprejemalec upa, da vse to vodi tudi k vrnitvi v normalnost, ki smo je bili vajeni še nedolgo tega: "Upam, da se bomo res imeli možnost cepiti v čim večjem številu, da se na vseh področjih stvari vrnejo oziroma približajo stanju pred virusom. Danes sem poslušal, da recimo niti v restavracijo ne moreš, če nisi prebolel virusa, nisi cepljen ali testiran, kar je vsekakor nekaj, česar nismo vajeni. Prepričan sem, da se s cepljenjem še bolj zavarujemo in da je to tudi najboljša rešitev v tem našem svetu, da lahko nekako normalno delujemo."