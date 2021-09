Češki kapetan: Po takšni tekmi s Francijo nas tudi Slovenci težko zaustavijo

Na zadnjem obračunu osmine finala evropskega odbojkarskega prvenstva je v Ostravi prišlo do velikega presenečenja. Olimpijski prvaki Francozi so morali priznati premoč češki reprezentanci, ki bo tako tekmica Slovenije v četrtfinalu. Čehi so zmagali s 3:0.

Posebno dramatičen je bil tretji niz, v katerem so Francozi vodili s 24:22, domači pa so s tremi zaporednimi točkami prešli v vodstvo. Nikakor pa niso mogli izkoristiti zaključne žoge, to jim je uspelo šele pri izidu 33:32. Pri Čehih, ki so bili od Francozov boljši tako v napadu kot v bloku, je bil z 18 točkami najučinkovitejši Jan Hadrava. Slovenci so se s Čehi merili že v predtekmovanju, prvo tekmo prvenstva so izgubili z 1:3. Zagotovo pa niso nezadovoljni z rezultatom, saj so pred prvenstvom Francoze izpostavili kot ekipo, ki se bi ji najraje izognili, saj jim nikakor ne ustreza. "Imeli smo dobro pripravljeno strategijo. Francoze smo želeli od prve točke pritisniti, jim ne dati dihati, mislim, da je dvoboj odločil prav naš odločen začetek, ko smo Francoze dobili na levi nogi. Mislim, da so nas tudi malce podcenjevali. A ko padeš v mlin, ki smo ga pripravili skupaj z našimi odlični navijači, je bilo tekmecem zelo težko. Po zaostanku z 0:2 se je pač težko vrniti. Mislim, da je obračun odločila naša odlična taktična priprava, ob fanatični borbenosti," je bil po zmagoslavju v osmini finala odbojkarskega EP izčrpen češki kapetan Jakub Janouch, ki bo tudi proti Sloveniji eno glavnih orožij naših tekmecev.