Četrta tekma, četrta zmaga: padli tudi Egipčani

Slovenski odbojkarji so se v Tokiu še četrtič v jutranjih urah podali v boj za novo zmago. Potem ko so na prvih treh tekmah po vrsti slavili nad Tunizijo, Turčijo in Finsko in tekmecem oddali le en niz, so našim fantom tokrat nasproti stali Egipčani. Z njimi so se letos že merili, in sicer na pripravljalni tekmi avgusta v Mariboru in se veselili zmage s 3:1. Ena najboljših afriških reprezentanc je na turnirju v Tokiu v drugem krogu pripravila presenečenje in z 2:3 premagala favorizirano Japonsko, v nadaljevanju pa izgubila s Srbijo, ki je bila uspešnejša po štirih nizih.

Slovenski selektor Gheorghe Cretu je tekmo tudi tokrat začel s korektorjem Rokom Možičem, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom ter prostim igralcem Janijem Kovačičem, organizacijo igre pa je zaupal Urošu Planinšiču.

Uvod v dvoboj je pripadel afriškim odbojkarjem, ki so z blokom dvakrat ustavili slovenski napad in unovčili dve napaki naših za 5:2. Možič in Kozamernik sta znižala na 5:7, točko z napadom za 7:10 je dosegel Urnaut, vendar pa je moral Cretu po še enem bloku Dole, tokrat za 12:8, reagirati z odmorom.