Četrto mesto na EP? Ni neuspeh, zazrimo raje (novi) resnici v oči

Da so slovenski odbojkarji v končnici letošnjega EuroVolleyja v Milanu dali vse od sebe oziroma največ, kot so bili zmožni v danem trenutku, drži kot pribito. Nadomestni kapetan po poškodbi "pravega" kapetana Tineta Urnauta, Alen Pajenk, je večkrat poudaril, da se krog favoritov za najvišja mesta na velikih tekmovanjih neizpodbitno širi. A kljub temu Slovenija ostaja del tistega ožjega kroga kandidatov za odličja na praktično vsakem večjem reprezentančnem tekmovanju. Ko opravljamo zaključne analize in sodimo - nemalokrat na žalost zelo počez brez pravih argumentov -, se najprej vprašajmo, kaj sploh, če sploh, smemo očitati našim odbojkarjem.

Slovenski odbojkarji so na letošnjem evropskem prvenstvu osvojili četrto mesto. FOTO: CEV

Po mojem skromnem mnenju - ničesar! Drži, da je bil poraz v skupinskem delu proti Grčiji resnično nepotreben, toda z vidika nadaljnjega tekmovanja (povsem) neškodljiv. Nato sta prišla uvodna obračuna v izločilnih bojih, v katerih so Jan Kozamernik, povratnik v izbrano vrsto Klemen Čebulj in druščina zelo hitro razblinili vse dvome o zmagovalcu, da bi čisto na koncu za češnjo na vrhu torte sledila še dvoboja za končno razvrstitev najboljših na stari celini. Po nekaj (ne)prespanih nočeh bo zagotovo sledila (pozitivna) streznitev, da Slovenija ostaja odbojkarska velesila. Tudi neželen poraz za bronasto odličje z na letošnjem evropskem prvenstvu zelo poletno Finsko ne more spremeniti tega dejstva. Finci so v mnogočem spomnili prav na našo izbrano vrsto izpred enajstih let, ko je ta pod vodstvom danes selektorja francoske reprezentance Andree Gianija v Sofiji šokirala tako Poljake kot Italijane in na koncu osvojila svojo prvo srebrno kolajno na evropskih prvenstvih.

Alen Pajenk (št. 2) je po poškodbi Tineta Urnauta opravljal vlogo (nadomestnega) kapetana v naši izbrani vrsti na EP. FOTO: CEV