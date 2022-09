Četrto mesto na SP prineslo tudi kvalifikacije za OI Pariz 2024

Slovenski odbojkarji so po zgodovinskemu četrtemu mestu na letošnjem svetovnem prvenstvu splezali na deveto mesto svetovne jakostne lestvice, s čimer so si že zagotovili nastop v olimpijskih kvalifikacijah, ki jih bomo spremljali med 30. septembrom in 8. oktobrom prihodnje leto. V kvalifikacijah bo igralo najboljših 24 reprezentanc v mednarodni razvrstitvi (glede na lestvico FIVB veljavno dne 12. septembra 2022), z izjemo Francije, ki je kot gostiteljica na olimpijski turnir že uvrščena.