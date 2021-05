Chiappini po neuspehu v kvalifikacijah za EP izgubil službo

Alessandro Chiappini je slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco prevzel aprila 2017, mesec dni po četrti obletnici njegovega prihoda pa je Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) pogodbo z italijanskim trenerjem prekinila.

"Po neuspehu v kvalifikacijah za EuroVolley smo se na Odbojkarski zvezi Slovenije odločili za prekinitev sodelovanja,"je novico v uradni izjavi potrdil predsednik OZS Metod Ropret. "Alessandro Chiappini je s strokovnim štabom sodeloval pri vrsti velikih uspehov slovenske ženske odbojkarske reprezentance v minulih štirih letih. Vrhunec je zagotovo srebrna medalja s svetovnega prvenstva do 23 let, ki ga je gostila Ljubljana, spregledati pa ne smemo niti uvrstitve na evropsko prvenstvo leta 2019, prve zmage na tem tekmovanju in uvrstitve v osmino finala. Za ves njegov prispevek k razvoju slovenske ženske odbojke se mu zahvaljujemo in mu želimo veliko uspeha pri njegovih naslednjih izzivih,"je še povedal Ropret.