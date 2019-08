Chiappini pred tekmo z Nemkami: Njihova igra je zelo hitra, na igrišču so precej stabilne

Slovenski selektor Alessandro Chiappini je s prizadevnostjo svojih varovank izjemno zadovoljen. Zaveda se sicer kakovosti Nemčije, ki je v svoji predtekmovalni skupini prepričljivo osvojila prvo mesto, varovankeFelixa Koslowskega so odpravile celo prve favoritinje skupine v Bratislavi, Rusinje. "Nemčija je zagotovo močna ekipa. Gre za še eno ekipo, ki ima igralke z veliko izkušnjami iz reprezentance in lig, v katerih igrajo. Začeli smo jih preučevati, njihova igra je zelo hitra, na igrišču so precej stabilne, zelo malo je nihanj in so seveda težak tekmec. A poizkusili bomo dati vse od sebe, saj želimo še naprej uresničevati naše sanje," je razložil Chiappini.

"Vsa dekleta so visoko motivirana, nima česa reči. Ves čas poizkušajo napredovati, vsak odboj je narejen na najvišji ravni, res sem vesel, da je tako. Vzrok za tako visok nivo motivacije je zagotovo tudi dosežek, ki nam je uspel, saj smo o tem sanjali. Zdaj pa želimo še naprej, imamo priložnost, tekmo proti Nemčiji bomo odigrali z vso svojo energijo,"je dejal Chiappini.

Slovenke so imele včeraj praktično že vse pripravljeno za pot na Slovaško, a so se rezultati zadnjih tekem v skupinah obrnili tako, da je naša izbrana vrsta ostala na Poljskem in tega so se v našem taboru zelo razveselili.