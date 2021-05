Chiappini: Punce so na zadnji tekmi pokazale značaj

Naše odbojkarice so uspele priti do častne zmage v zadnji kvalifikacijski tekmi proti BiH in s tem vsaj malo omilile veliko razočaranje po neuspelem preboju na evropsko prvenstvo. "Zelo sem ponosen na karakter, ki so ga dekleta pokazala na zadnji tekmi, ki jo je bilo zelo težko igrati. A zares smo želeli zmagati in te kvalifikacije končati na tak način. Mislim, da smo igrali zelo dobro tekmo, z dobrim vzdušjem na igrišču, disciplinirano. Zelo dobro smo servirali in onemogočili napade tekmic, ki so se v tem elementu izkazale na vseh kvalifikacijskih tekmah. Po tej tekmi mi je samo še bolj žal, da nismo osvojili več točk, še posebej v prvem delu kvalifikacij. To si moramo zapomniti, dvigniti kakovost in se bolje pripraviti na naslednja tekmovanja. Današnjo zmago moramo vzeti kot pozitiven korak k prihodnosti in prihodnjim tekmovanjem," je po končanih evropskih kvalifikacijah dejal selektor Alessandro Chiappini."Mislim, da nam ta zmaga vsem veliko pomeni, sploh po razočaranju, ker se nam ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo in izpolniti cilja, ki smo si ga zadale v tej reprezentančni akciji. Rekla bi, da je bila to zmaga za dušo in vesela sem, da smo se uspele pobrati, motivirati in proti odbojkaricam Bosne in Hercegovine nastopiti maksimalno. Čestitke vsem našim puncam, ki so danes pokazale vse in pustile dušo na terenu," pa je v izjavi za uradno spletno stran OZS dodala Saša Planinšec.