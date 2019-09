Cilj bolgarskih 'levov' je jasen: 'Zmaga je nujna!'

Bolgarska izbrana vrsta je tekmovanje začela s tremi zaporednimi zmagami na francoskih tleh, v nadaljevanju pa morala priznati premoč Franciji (3:0) in Italiji (3:1) ter si tako zagotovila tretje mesto v skupini A. Najbolj boleč je prav poraz proti italijanski reprezentanci, saj je Bolgarija prvi niz dobila, zmage pa so se po preobratu veselili Italijani.

Prenos tekme med Bolgarijo in Slovenijo si lahko ogledate v soboto ob 20.00 na Kanalu A in VOYO.

Bolgari so v skupinskem delu izgubili proti Francozom in Italijanom.

Član upravnega odbora bolgarske odbojkarske zveze in starosta bolgarske odbojke Ivan Seferinov ni presenečen nad uvrstitvijo Bolgarov po skupinskem delu. "Nihče ni pričakoval čudežev. Dobro poznamo moč Italijanov in Francozov, zato je bolgarsko tretje mesto povsem naravno," je zatrdil Seferinov in nadaljeval, "v osmini finala nam ne bo lahko. Slovenci so gostitelji, to je pomembno dejstvo. Dvorana bo pokala po šivih. Naša reprezentanca mora biti pripravljena. Zmaga je nujna. Le uspeh nas bo postavil med osmerico najboljših v Evropi."

Do zdaj sta se reprezentanci trikrat pomerili na uradnih tekmah, enkrat na prijateljski. Slovenci so se veselili zmage le na prijateljski tekmi leta 2013, na vseh ostalih srečanjih pa so morali priznati poraz Bolgarom s 3:0.

Bolgarska odbojkarska reprezentanca se lahko pohvali s številnimi odbojkarskimi uspehi, na OI v Moskvi 1980 so Bolgari osvojili srebro, v Londonu 2012 so končali na četrtem mestu. Na svetovnih prvenstvih je izkupiček Bolgarov še bolj bleščeč, ob prvencu na SP leta 1949 so se veselili brona, uspeh so ponovili tudi tri leta pozneje, leta 1970 pa posegli po srebru.

Od takrat so še dvakrat posegli po bronu, temu so dodali še bronasto odličje s svetovnega pokala 2007. Na evropskih prvenstvih so zbrali štiri bronasta odličja in srebro.