Čilenci kot 'predjed', že Turki bodo precej težji zalogaj

Slovenci so do zmage prišli brez kakršnih koli težav. Pokazalo se je, da so vsaj za razred boljši od južnoameriške reprezentance, ki je imela veliko težav s slovenskim blokom. Gostitelji turnirja so tudi dobro servirali, dosegli so osem asov, bili zanesljivi v napadu, z atraktivnimi potezami so nekajkrat poskrbeli tudi za gledalce. Je pa res, da je Čile preslab tekmec, da bi se lahko konkretno ocenila trenutna vrednost slovenske ekipe.

Bolj jasen pokazatelj bo petkova druga tekma, na kateri se bo Slovenija pomerila s Turčijo, ki naj bi bila na papirju najnevarnejši tekmec za prvo mesto na turnirju.



Izjave:

Alberto Giuliani, selektor Slovenije: "Dober začetek, saj je za uvod vedno težko igrati sproščeno. Na prvi tekmi turnirja smo denimo videli veliko napak. A bili smo kar zbrani, skušal pa sem dati priložnost vsem, saj nismo vajeni tekem. Videlo se je, da smo v igri hitro napredovali, da so se igralci dobro ujeli in s tem sem zadovoljen. Seveda pa moramo izboljšati igro na vseh položajih in pri vseh igralcih, saj je to šele začetek."

Tonček Štern, reprezentant Slovenije: "Resda smo dobili tekmo, začeli turnir s tremi točkami, vendar tekmec vendarle ni bil na naši ravni. Moramo pa še veliko stvari v igri izboljšati, kar danes sicer ni bilo potrebno, a proti Turčiji bomo že morali biti boljši."