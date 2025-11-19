Svetli način
Človek, za katerega bo tekma še toliko bolj posebna

Kragujevac, 19. 11. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Matic Flajšman
Za Dragana Kobiljskega, pomočnika glavnega trenerja odbojkarjev ACH Volleyja, je uvodni obračun kvalifikacij Lige prvakov proti Radničkemu iz Kragujevca nekaj posebnega. Dve sezoni je namreč vodil srbske državne prvake. Prenos obračuna od 17.50 naprej na Kanalu A in VOYO.

Odbojkarji ACH Volleyja so v Srbiji, natančneje na prizorišču uvodne tekme 3. kroga kvalifikacij Lige prvakov v Kragujevcu, oddelali oba treninga v sklopu priprav na tekmo z Radničkim. Dvorana Jezero je bila dve sezoni dom Dragana Kobiljskega, pomočnika glavnega trenerja ACH Volleyja Igorja Kolakovića, zato je vrnitev v športno mesto, z dolgoletno odbojkarsko tradicijo, zanj še toliko bolj posebno. V današnji zasedbi sta sicer le še dva posameznika iz moštva, ki ga je vodil. Sprejemalec Milutin Nejić, ki bo zaradi težav s kolenom na tribuni in izjemen srednji bloker Dušan Lopar.

Veselje po uspehu proti Dinamu iz Bukarešte je zgodovina, zdaj so vse misli usmerjene v Radnički iz Kragujevca.
Veselje po uspehu proti Dinamu iz Bukarešte je zgodovina, zdaj so vse misli usmerjene v Radnički iz Kragujevca. FOTO: Damjan Žibert

"Odlično poznam Kragujevac, dvorano Jezero. Bil sem trener Radničkega dve sezoni. O njih lahko govorim zgolj z izbranimi besedami, gre za športno sredino, kjer cenijo odbojkarje, predvsem pa se na igro dobro spoznajo. Gre za klub z dolgoletno tradicijo, njihova igra v tem trenutku pa je na zelo visoki ravni," je za 24ur.com povedal Kobiljski in nadaljeval: "Ko govorim o njih lahko govorim zgolj o tem, kar kažejo njihovi rezultati. V kvalifikacijah Lige prvakov še niso izgubili, doma še niso oddali niza. Govorimo o kakovostni zasedbi. Težko primerjam Radnički z Orionom in Dinamom. Dejstvo je, da dobro analizirajo slabosti tekmeca in jih v popolnosti izkoriščajo."

Mladost in izkušnje

Gledano igralski kader je Radnički zasedba, primerljiva z ACH-jem. In eni in drugi imajo v zasedbi izkušene posameznike, ki jih stroka uspešno dopolnjuje z mladimi igralci. "Pričakujem, da bodo najbolj izkušeni igralci prevzeli odgovornost, gre za izjemne profesionalce, dolgo so že skupaj, predvsem pa imajo izkušnje iz tujine, tudi iz Lige prvakov. In to je na takšnih tekmah izjemno pomembno," je dodal 54-letnik iz Beograda, ki se je skupaj s Kolakovićem drugič na trenerski poti vrnil v Ljubljano.

Oranžni zmaji odštevajo ure do tekme v dvorani Jezero.
Oranžni zmaji odštevajo ure do tekme v dvorani Jezero. FOTO: Damjan Žibert

Oranžni zmaji dobili odmerek dodatne energije in samozavesti

Zadnji prvenstveni obračun ACH Volleyja in novomeške Krke je stroki služil, kot uigravanje mlajših in tistih, ki so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij Lige prvakov proti Dinamu Bukarešti igrali nekoliko manj. "Proti Dinamu smo naredili izjemen korak v želeno smer. Ne le, da smo zmagali, dobili smo tudi zlati niz, ki se lahko vselej obrne v eno, ali pa drugo smer. Rekel bi, da je to tisto, kar smo, kot ekipa in posamezniki nujno potrebovali. Da bi lahko tudi v prihodnje zasledovali zastavljene cilje," je jasen srbski trener, ki je pred tekmo v Kragujevcu izpostavil še en pozitiven impulz v ekipi: "Vrnil se je Tine in to je šele začetek!"

Ljubljančani ob 18. uri igrajo naslednjo v nizu najpomembnejših tekem letošnje sezone.
Ljubljančani ob 18. uri igrajo naslednjo v nizu najpomembnejših tekem letošnje sezone. FOTO: 24ur.com
