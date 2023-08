Cretu: Družina? Tudi hči včasih ni razumela moje odsotnosti

"Primoran sem bil to narediti. Gre za sistem, kjer je osredotočenost na naloge še toliko pomembnejša. Tekmec pa nikoli ne ve, kaj ga čaka. Različni fantje lahko napadajo. V našem primeru je to lahko Čeba (Klemen Čebulj), lahko je Možič (Rok), v določenih primerih končuje kapetan Tine Urnaut, lahko je tudi Žiga Štern. Za tekmeca to ni preprosta situacija, saj ni nikoli povsem jasno, na koga se morajo osredotočiti. Veliko je, razumljivo, odvisnega od kakovosti igralcev in mi imamo kakovostno zasedbo, lahko si to privoščimo. Igralci se žrtvujejo za to, raznovrstnost, ki jo premore izbrana vrsta, dovoljuje takšen poseg v sistem. Ne mislim le na igrišče, ampak tudi zasedbo, ki jo vidim zunaj terena. Res je, Tončka (Šterna) ni z nami, ampak oni igrajo v mislih tudi zanj. To vam veliko pove o tej skupini fantov, kako tesno so povezani. Ko govorimo o družini, oni so družina, garajo, da bi nas pripeljali na zastavljeni cilj. In tega ne počnejo le letošnje poletje, ampak že dolga leta," je v posebnem pogovoru za Pop TV dejal Romun, ki se zaveda, da je podpora, ki jo vsi v reprezentanci čutijo od svojih najbližjih, še kako pomembna.