Cretu izbral ekipo za drugi turnir prvega dela lige narodov

V primerjavi z nedavnim turnirjem v japonski Nagoji bo v postavi slovenske izbrane vrste prišlo do ene spremembe. Sprejemalca Roka Bračka bo zamenjal vrstnik – oba sta rojena leta 2004 – Nik Mujanović, ki igra na mestu korektorja. Poleg slednjega bodo v osrčju Francije slovenske barve branili še srednji blokerji Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Alen Pajenk in Sašo Štalekar, prosta igralca Jani Kovačič in Urban Toman, podajalca Uroš Planinšič in Gregor Ropret ter sprejemalci Klemen Čebulj, Matej Kök, Rok Možič, Žiga Štern in Tine Urnaut.