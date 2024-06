Cretu: Kaj pričakujem v Ljubljani? Ne 13.000, ampak 18.000 navijačev v dvorani in okrog nje

Odbojkarska reprezentanca Slovenije je storila še en velik korak k uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu. Na zadnji tekmi drugega turnirja lige narodov v Fukuoki je gladko premagala Bolgarijo. To je bila zanjo sedma zmaga v ligi, za zdaj je izgubila le proti Japonski. Naslednji turnir bo v Stožicah, začne se 18. junija, tekme pa bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

Slovenci so s sedmo zmago v ligi proti Bolgariji vsaj začasno spet prevzeli vodstvo. Kar pa je še bolj pomembno, na lestvici mednarodne zveze, ki odloča o olimpijski vozovnici, so zadržali lepo prednost pred konkurenti. "Za nas je to velik uspeh, saj je bilo vse skupaj zelo naporno. Najprej pot v Antalyjo, zatem dolgo potovanje na Japonsko, pa tudi ves pritisk rezultata v tem tednu," je po končanem turnirju na Japonskem sprva dejal selektor Gheorghe Cretu."Pritisk? Čutil sem ga predvsem na prvi tekmi proti Turčiji, ki ni imela česa izgubiti. Na tekmi z Brazilijo smo vložili ogromno energije in zmaga je bila za nas posebna. Po včerajšnji tekmi sem bil zares jezen, saj smo igrali dobro, potem pa dela nismo mogli dokončati. Pripravili smo si veliko priložnosti za to, a bi morali dodati več agresivnosti za še eno zmago."

Romun je podrobno analiziral strojeno v Fukuoki. "Po dveh takih tekmah igrati tako dobro in dobiti vse točke proti ekipi, ki je bila neobremenjena in je lahko igrala brez problema, ni bilo lahko. Včerajšnja intenzivna tekma in tudi tista proti Braziliji z neverjetno dolgimi izmenjavami – lahko samo rečem, da sem ponosen na celoten štab, na vse sodelavce, na trenerja za telesno pripravo in seveda na igralce, ki so dali vse od sebe."

Gheorghe Cretu dela s Slovenijo "čudeže". FOTO: AP icon-expand

Slovenci so z eno nogo so zagotovo že v Parizu, dokončno pa bodo to lahko potrdili po zadnjem turnirju rednega dela, ki se bo 18. junija začel v Ljubljani. Na njem se bodo merili z neposrednimi konkurenti za štiri mesta, ki z lestvice še vodijo na olimpijske igre, Italijo, Argentino, Srbijo in na Kubo. "Kaj pričakujem v Ljubljani, je zelo dobro vprašanje. Ne 13.000, ampak 18.000 navijačev v dvorani in okrog nje. Ne želim si niti slišati svojega glasu, ko bom govoril na odmoru. Želim si čutiti isto kot leta 2022 med svetovnim prvenstvom. Rad bi, da bi navijači pomagali tem neverjetnim igralcem, da se uvrstijo v Pariz in na čim višji položaj na svetovni lestvici. Potrebujemo jih. Vse vas potrebujemo v Stožicah."

Za vstopnico za igre morajo biti na koncu turnirja na lestvici boljši od vsaj ene od teh reprezentanc. Glede na prednost pred tremi ekipami, kakovost in dejstvo, da bodo tudi tekmeci še izgubljali točke, to ne bi smela biti pretežka ovira.

Na zadnji tekmi turnirja v Fukuoki proti mladi bolgarski vrsti so se varovanci Gheorgheja Cretuja mučili le v prvem nizu. V njem svoje prepoznavne igre niso pokazali, kot da bi jim to preprečevala pomembnost tekme. A ko je bilo treba, so bili vendarle dovolj zanesljivi. V prvem delu niza so zaostajali tudi za tri točke, v končnico vstopili poravnani s tekmeci, na 22. točki sta bili ekipi še izenačeni, končnica pa je vendarle pripadla izkušenejšim in kakovostnejšim tekmecem.

Slovenski odbojkarji so na osmih tekmah izgubili le enkrat. FOTO: Volleyball World icon-expand

"Po dveh takih tekmah igrati tako dobro in dobiti vse točke proti ekipi, ki je bila neobremenjena in je lahko igrala brez problema, ni bilo lahko. Včerajšnja intenzivna tekma in tudi tista proti Braziliji z neverjetno dolgimi izmenjavami – lahko samo rečem, da sem ponosen na celoten štab, na vse moje sodelavce, na trenerja za telesno pripravo in seveda na igralce, ki so dali vse od sebe. Na tem turnirju nismo bili perfektni in iz tega se moramo učiti in postati še močnejši," se je še enkrat ozrl na drugi turnir Lige narodov v sezoni Cretu in vnovič povabil vse v Stožice. "Rad sem tam in prepričan sem, da tudi fantje že komaj čakajo, da pridejo domov. A zdaj se moramo umiriti in se kmalu vidimo."