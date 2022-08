Cretu: Ključno je, da ekipa najde svoj ritem igre

"Kot sem že večkrat dejal, je ključno to, da ekipa najde svoj ritem igre. Ti igralci namreč že dolgo niso igrali prave tekme in mislim, da so v tej postavi skozi celo poletje odigrali le dve tekmi. Prvič so se znašli v taki situaciji, v preteklih letih so bili skupaj od začetka in vse je teklo po ustaljenih tirnicah. To se nam za zdaj še pozna, a kljub temu smo odigrali zares dober prvi niz. Zelo dobro smo sprejemali žogo in napadali. Tekma je pokazala, da smo na pravi poti, nasprotnik je bil precej težji kot včeraj. Želel sem si, da bi Turčija igrala na visoki ravni, da bi bila agresivna in tako je bilo. Ima namreč izkušene igralce in po mojem mnenju je bila ta tekma prav takšna, kakršno smo v tem trenutku potrebovali." je po drugi zaporedni zmagi na klopi Slovenije dejal slovenski selektor Gheorghe Cretu.