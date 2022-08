Cretu: Na to vzdušje v dvorani sem čakal!

Slovenski odbojkarji so z izjemno predstavo proti Nemčiji (3:0) prišli do druge zmage na tem svetovnem prvenstvu in tako potrdili napredovanje v osmino finala. Nasprotnik naših fantov še ni znan, priljubljeni "Koza" pa je po tekmi dejal, da bo od sedaj naprej vsaka tekma finale, čeprav tisti mali. S takšnimi predstavami, kot je bila danes, je tudi veliki kar precej blizu. Naše fante naslednja tekma čaka v soboto ob 17.30.

"Zadovoljen sem z načinom, kako so se borili. Zagotovo bi rad videl več, ampak to prihaja iz tekme v tekmo. Na to vzdušje v dvorani sem čakal!" je takoj po prepričljivi zmagi dejal selektor Slovenije Gheorghe Cretu. "Skupinski del je končan in zdaj gremo tekmo po tekmo, popravnih izpitov ni več, gremo počasi pa bomo videli, do kam lahko pridemo," pa je v žaru zmage dejal Alen Pajenk.

Mednarodna odbojkarska zveza je takoj po srečanju Slovenije in Nemčije potrdila urnik tekem izločilnih bojev FIVB svetovnega prvenstva v odbojki za moške, ki jih bo gostila Ljubljana. Slovenska reprezentanca bo osmino finala odigrala v soboto, 3. 9., ob 17.30, potencialno tekmo četrtfinala v sredo, 7. 9., ob 21. uri.

Jan Kozamernik, ki je danes servisiral kot še nikoli, pa je bil po tekmi videno zadovoljen s prikazano predstavo: "Ja, izjemna predstava danes, res smo lepo igrali, mislim, da jim nismo pustili dihati že od vsega začetka. In tako smo želeli vstopiti v tekmo, danes se nam je izšlo. Na prejšnjih dveh tekmah nismo tako začeli in sem vesel, da smo danes zares uspeli biti skoncentrirani in začeti tekmo na takšen način. Pokazali smo, po kaj smo prišli." 26-letnik, ki je danes dosegel 11 točk, je bil navdušen predvsem nad konstantnostjo današnje igre: "Tudi v drugem nizu, ko je bilo izenačeno, ne moremo reči, da smo bili enakovredni, oni so se držali, toda s tako publiko, s takim navijanjem težko, da se nam približajo. Naš nivo igre je bil stalno konstanten, kar me zares veseli. In pokazali smo, da tudi če smo postavljeni pod pritisk, lahko odgovorimo. In zares sem vesel, da smo pripeljali tekmo do konca."

O neverjetni podpori publike ter težko pričakovanih izločilnih bojih pa je popularni 'Koza' še dodal: "Fenomenalno je, jaz se lahko vsake toliko časa, ko sem na klopi, ozrem naokoli, in res je noro! Ljudje dihajo z nami in nam je to neprecenljivo. Imam mogoče malček več časa kot ostali, ki so v igrišču, in res je lepo užiti te trenutke, te momente. Kaj takega doživeti dvakrat ... zares ostaneš brez besed. Končno prihajajo izločilni boji, to smo si želeli, uvrstili smo se in sedaj gre na nož. Že od začetka sem poudarjal, da mora biti vsaka tekma za nas finale. In ja, sedaj bodo zares finali, malo manjši, ampak moramo priti do velikega."