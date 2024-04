Cretu objavil seznam za (razburljivo) reprezentančno poletje

Slovenski odbojkarji se bodo na pripravah za ligo narodov (VNL) zbrali v ponedeljek, 6. maja, in v Ljubljani ostali vse do odhoda v Turčijo, kjer jih med 22. in 26. majem čaka nastop na uvodnem turnirju VNL. Iz Antalyje bo reprezentanca odpotovala na Japonsko, ki bo med 5. in 9. junijem prizorišče drugega turnirja, nato pa Slovence čaka še nastop pred svojimi navijači, saj bomo tretji turnir rednega dela VNL med 18. in 23. junijem spremljali v ljubljanskih Stožicah.

Letošnja VNL ima za slovensko reprezentanco velik pomen, saj si bodo naši odbojkarji skozi tekmovanje skušali priigrati še svoj prvi nastop na olimpijskih igrah. Selektor Gheorghe Cretu na pripravah pričakuje 17 igralcev, in sicer podajalce Dejana Vinčića, Gregorja Ropreta in Uroša Planinšiča, korektorja Nika Mujanovića in Tončka Šterna, na katerega zaradi poškodbe ni mogel računati v lanski sezoni ter srednje blokerje Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Saša Štalekarja in Janža Janeza Kržiča. Na sprejemalskem mestu bodo v izbrani vrsti igrali Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Matej Kök, Žiga Štern in Rok Bračko, v vlogi prostih igralcev bosta Jani Kovačič in Urban Toman.

Romunskemu strategu, ki je reprezentanco Slovenije prevzel pred svetovnim prvenstvom leta 2022, bodo tako tudi tokrat na voljo vsi najboljši igralci. Ti bodo, kot kaže, na priprave prišli v dobri formi, saj v svojih klubih v tujini in doma igrajo na visoki ravni.