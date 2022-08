Cretu po prvi zmagi na klopi Slovenije: 'Nisem pričakoval ničesar drugega'

Slovenija je svetovno prvenstvo v Stožicah začela odlično. Po treh nizih (25:19, 25:23, 25:21) so klonili Kamerunci, pogled pa keti proti nedelji in srečanju s Francozi, ki so Nemce prav tako premagali v treh nizih.

Gheorghe Cretu, selektor Slovenije, ki je svoje varovance po treh zmagah na pripravljalnih tekmah povedel tudi do prve uradne zmage je bil po tekmi zadovoljen: "Nisem pričakoval ničesar drugega. Pričakoval sem njihovo tveganje od prve točke. To je bila njihova edina priložnost, da ostanejo v igri. Med drugim in tretjim nizom sem rekel fantom, da sem v minuli sezoni vodil ekipo, proti kateri so vsi v vseh tekmovanjih tvegali vse in nas skušali premagati. Moram reči, da sem bil bolj čustven proti zadnjim ekipam v ligi kot v finalu lige prvakov tukaj v Stožicah. Kamerun je dobro igral, naredili smo nekaj napak, zaradi česar so ostajali blizu. Brez teh napak bi lahko imeli bolj mirno tekmo."

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

'Vesel sem, da smo tekmo dobili brez izgubljenega niza' Srednji bloker Slovenije Jan Kozamernik, je tekmo zaključil z dvema točkama: "Definitivno začetek ni bil tak, kot smo si ga želeli. Začeli smo res nervozno, ampak mislim, da je to del tako velikega tekmovanja. Ves ta pritisk, ki se nabira skozi celotne priprave, vsa pričakovanja so zdaj dvignjena z naših ramen. To se je stabiliziralo po prvem nizu. Igrali smo konstantno, nobenih presežkov, ampak toliko, kot je bilo treba. Vesel sem, da smo tekmo dobili brez izgubljenega niza, saj bo to za naprej zelo pomembno. Imamo še veliko prostora za presežek."