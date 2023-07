Cretu pred dvobojem z Japonci: Visoko motivirani že čakamo na četrtfinale

Kljub pozni uri prihoda je bila pot na sever Poljske precej krajša in manj naporna kot dve predhodni na Daljni vzhod v prvem delu tekmovanja, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

"V primerjavi s potovanjema na Japonsko in Filipine je bila tokrat pot res kratka. V Gdansk smo prišli dokaj spočiti in pripravljeni, da v četrtek proti Japoncem odigramo dobro tekmo. Do tekme nas loči še nekaj časa in verjamem, da bomo na Japonce dobro pripravljeni," je povedal Jani Kovačič, eden najboljših posameznikov v prvem delu lige narodov.

Po statističnih parametrih se je slovenski prosti igralec namreč zavihtel v sam vrh med najboljšimi posamezniki pri sprejemih in obrambah. Slovenski odbojkarji so na severu Poljske tudi že opravili prvi trening v dvorani Ergo, danes jih čaka nov trening v pomožni dvorani, z glavno dvorano v športnem kompleksu pa se bodo spoznali v sredo dopoldne, dan pred tekmo proti Japoncem.