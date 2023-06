Cretu še nekaj časa ne bo mogel računati na Tončka Šterna

Gheorghe Cretu bo na Japonsko popeljal 14 odbojkarjev: podajalca Gregorja Ropreta in Uroša Planinšiča, sprejemalce Roka Bračka, Klemna Čebulja, Mateja Köka, Roka Možiča, Žigo Šterna in Tineta Urnauta, srednje blokerje Danijela Konciljo, Jana Kozamernika, Alena Pajenka in Saša Štalekarja ter prosta igralca Janija Kovačiča in Urbana Tomana.

Na Japonskem romunski strateg ne bo računal na Tončka Šterna, ki je še vedno poškodovan. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, bodo več o poškodbi kolka vedeli po zdravniškem pregledu. Reprezentanca se bo v sobotnih jutranjih urah podala na Japonsko. Po dvoboju s Srbi 7. junija se bodo Slovenci dan zatem merili z Bolgari (ob 5. uri po slovenskem času). Nato sledi dan premora ter še tekmi v soboto ob 5.40 s Francijo in v nedeljo ob isti uri z Iranom. "Vsi nasprotniki so zagotovo zahtevni, ampak se bomo hkrati vsi na začetku spopadali z isto situacijo. Vsaka ekipa bo na igrišče postavila igralce, ki bodo v tistem trenutku v najboljši fizični pripravljenosti," je pričakovanja pred uvodnim turnirjem podal Cretu.