Cretu, Urnaut in druščina premikajo meje (ne)mogočega: Klobuk do tal, fantje!

Slovenski odbojkarji so z zmago na zadnji tekmi skupinskega dela Lige narodov proti Srbiji v nabito polnih Stožicah dosegli nov mejnik. Ne le, da so omenjeno tekmovanje zaključili povsem na vrhu razpredelnice z 11 zmagami in le enim porazom, temveč so si s tem zagotovili nekoliko lažjega tekmeca na prvi stopnički izločilnih bojev, ki bodo potekali v Lodžu na Poljskem. Po tesni zmagi nad Srbi (3:2) je bilo zadovoljstvo v slovenskem taboru razumljivo veliko.

OGLAS

Veseli dejstvo, da je slovenski selektor Gheorghe Cretu na zadnjih dveh tekmah z Italijo in Srbijo izdatno minutažo ponudil srednjemu blokerju Sašu Štalekarju, ki je to priložnost imenitno izkoristil. Vsak dodaten igralec v rotaciji bo namreč romunskemu strokovnjaku v nadaljevanju poletja prišel še kako prav. Ne gre pozabiti, da je slovenska odbojkarska reprezentanca na vseh treh turnirjih v turški Antalyji, na Japonskem in v ljubljanskih Stožicah pogrešala izjemnega korektorja Roka Možiča, ki se pripravlja za povratek na igrišče, potem ko je konec maja operiral poškodovani gleženj. Na krilih fantastičnega sedmega igralca, edinstvenih navijačev, so kapetan Tine Urnaut in druščina v zadnjih šestih dneh "leteli" po igrišču in tekmeca po tekmeca mleli na le njim svojstven način. Z obilo potrpežljivosti pri gradnji napadov, z na trenutke neobranljivimi začetnimi udarci in imenitno blok obrambo so parali živce nekoč močnejšim nasprotnikom od sebe.

Danes je slovenska reprezentančna odbojka povsem pri vrhu vseh možnih razvrstitev. Čeprav se je nemalokrat Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) želela (po)norčevati iz slovenske reprezentance, je ta vedno znova našla način, kako veljake v kravatah prepričati v nasprotno. Samo srečni smo lahko, da lahko uživamo v predstavah težko ponovljive generacije slovenskih odbojkarjev, ki z vsakim dnem premikajo meje (ne)mogočega. Kot je pred kratkim priznal tudi kapetan Urnaut, da če bi mu nekdo pred dobrim desetletjem, ko se je začela ta neverjetna zgodba o uspehu, dejal, da bo Slovenija v letu 2024 na neverjetnem 3. mestu svetovne odbojkarske lestvice, bi ga kleni Korošec najbrž večkrat povprašal o zdravju.

Toda to je lepa realnost, najlepša mogoča, ki jo v teh trenutkih živimo in dihamo z našimi izjemnimi odbojkarji. Slednji bodo že čez nekaj dni v Lodžu na zaključnem turnirju letošnje izvedbe VNL-ja v vlogi enega od glavnih favoritov za končno slavje. Nato pa bo prišel na vrsto tako želeni oziroma dolgo pričakovani olimpijski turnir v Parizu, kjer bodo slovenski fantje - v to smo več kot sto odstotno prepričani - pripravljeni na največje stvari. In da, ni treba bežati od vloge favorita, Slovenija je zmožna, več kot zmožna osvojiti tudi olimpijsko kolajno. V sicer ostri konkurenci 12 udeležencev bodo Cretujevi 'bojevniki' gotovo ena od reprezentanc, ki se je bodo v izločilnih bojih, če se bo Slovenija - v kar ne dvomimo - tja tudi uvrstila, želeli izogniti v velikem loku.

Večjega dokaza od navedenega, kako kakovostni so v tem trenutku, naši fantje ne potrebujejo. Kar pa potrebujejo v naslednjih dneh in tednih, pa je mir. Najpomembnejša in obenem najtežja naloga za selektorja Cretuja bo, da najde način, kako ohraniti trenutno raven forme slovenske reprezentance, da bo tako v Lodžu kot Parizu (po)iskala pot do uresničitve novih (norih) sanj.