Cretu zadovoljen z odzivom igralcev: Naši fantje so odigrali zrelo

"Današnja tekma je bila v prvi vrsti zelo pomembna za lestvico, štel je vsak niz in praktično vsaka točka. Vsi vemo, kaj nam vse to prinaša. Morali smo igrati z vso močjo in tudi pametno. Vesel sem, da so se igralci po tekmi z Italijo tako dobro odzvali. Ni nam bilo lahko. Na začetku smo proti Poljakom odigrali pet nizov, takoj je sledila težka tekma s Kitajsko, zatem še tretja zaporedna z Italijo. Porabili smo veliko energije in se tudi čustveno izpraznili," je bil z odzivom in posledično odlično predstavo svojih izbrancev zadovoljen slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Ta je videl v večjem delu tekme z Nizozemsko poletno igro slovenske reprezentance, ki se je zelo dobro odzvala po petkovem težkem porazu z Italijo (0:3). "Čakal sem, da bom igralce spet videl povezane na igrišču, da se bodo borili v vseh trenutkih, ki jih bo ponudila tekma, tako v lažjih kot v težkih. In zelo sem ponosen na svoje igralce, da so, ko so Nizozemci igrali zares dobro in zares močno pritiskali na nas, odigrali zrelo. To je naredilo razliko in zelo ponosen sem na fante," je dodal romunski strokovnjak na slovenski reprezentančni klopi.