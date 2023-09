Gheorghe Cretu: Pričakujem osredotočenost na vsaki točki

Po uspešno odigranem turnirju lige narodov in še četrti medalji na evropskih prvenstvih je sedaj čas še za zadnje dejanje letošnjega napornega reprezentančnega poletja. Kar štiri mesece trdega dela in odrekanj je za slovenskimi odbojkarji. Prvo poplačilo je bila bronasta medalja, ki so si jo priigrali na malem finalu v italijanskem Rimu, ko so z rezultatom 3:2 premagali aktualne olimpijske prvake Francoze. Ti imajo udeležbo na domačih olimpijskih igrah zagotovljeno, tako želeno vstopnico pa si sedaj želijo priigrati še Slovenci. Prvo tekmo bodo v dvorani Jojogi igrali proti reprezentanci Tunizije (ob 3.00 po slovenskem času): "Jutri (v noči s petka na soboto) nas čaka prva tekma proti Tuniziji. Pričakujem, da bodo fantje osredotočeni na vsaki točki, tako kot vselej, na vseh tekmovanjih. Še posebej pa na začetku. Naš prvi tekmec je ekipa, ki se je dobro odrezala tudi na lanskem svetovnem prvenstvu," pred dvobojem pove romunski strateg Gheorghe Cretu .

Pred Slovenci je precej naporen teden, v devetih dneh bodo namreč odigrali kar sedem tekem. Odbojkarji so dobro razpoloženi in pripravljeni na boj, v mesto ljubezni namreč vodita le prvi dve mesti na končni lestvici. Selektor Cretu pred prvo tekmo še doda: "Poleg vsega bomo morali veliko pozornosti nameniti tudi nam samim, naši igri. Gre nekako za nam novo tekmovanje, ki prihaja po evropskem prvenstvu. Imeli smo le malo časa za počitek, ravno tako je bilo malo časa za pripravo po tem, ko smo se tukaj namestili. Kar pa je najpomembneje, je to, da so fantje zdravi, vsi skupaj pa smo zelo motivirani pred tekmovanjem, ki je pred nami." Tako kot Slovenci so tudi Tunizijci na zadnjih prvenstvih dosegali velike uspehe, med letoma 2011 in 2021 so se z afriških prvenstev vedno vrnili s kolajno, na zadnjih treh so osvojili zlato.

KVALIFIKACIJE ZA OLIMPIJSKE IGRE

Skupina B

1. krog, 30. september, ob 10.00 (3.00 SLO):

SLOVENIJA : TUNIZIJA

2. krog, 1. oktober, ob 10.00 (3.00 SLO):

SLOVENIJA : TURČIJA

3. krog, 3. oktober, ob 10.00 (3.00 SLO):

SLOVENIJA : FINSKA

4. krog, 4. oktober, ob 10.00 (3.00 SLO):

SLOVENIJA : EGIPT

5. krog, 6. oktober, ob 16.00 (9.00 SLO):

ZDA : SLOVENIJA

6. krog, 7. oktober, ob 19.25 (12.25 SLO):

JAPONSKA : SLOVENIJA

7. krog, 8. oktober, ob 16.00 (9.00 SLO):

SLOVENIJA : SRBIJA