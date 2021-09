Črnogorci so, po spodrsljaju s Čehi, druga ovira za Slovence

Slovenski odbojkarji so dvorano v Ostravi spoznali na uvodnem dvoboju EP proti gostiteljem Čehom. In to na neprijeten način, z nepričakovanim porazom (1:3). Našo reprezentanco že drevi, prenos na VOYO in Kanalu A od 15.40, čaka druga tekma na prvenstvu, ko jim bodo nasproti stali Črnogorci. Tudi tokrat Slovenci, ki branijo srebrno odličje z zadnjega evropskega prvenstva, uživajo vlogo favoritov.

icon-expand Gregor Ropret FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenci igrajo v Ostravi, kjer domuje skupina B. V primeru napredovanja bo slovenska reprezentanca tudi osmino finala in četrtfinale igrala na Češkem, medtem ko bodo polfinale, tekma za tretje mesto in finale v poljskih Katovicah. Slovenija je obrambo srebra z zadnjega EP začela v dvoboju z domačini Čehi, ko je presenetljivo izgubila, drevi, s pričetkom ob 15.40 in s prenosom na VOYO in Kanalu A, pa jim bodo nasproti stali Črnogorci.

Vse tekme naše reprezentance na EP si boste lahko ogledali v prenosih na Kanalu A in VOYO.

Po dnevu počitka, 6. septembra ob 19. uri, se bodo Slovenci merili z Belorusi. Dan pozneje ob 16. uri sledi dvoboj z Bolgari, 8. septembra ob 15.45 pa jih čakajo še Italijani, ki bodo najtrši oreh. Italija je na svetovni lestvici osma, kar je mesto slabše od Slovenije, pred katero so od evropskih reprezentanc med 2. in 4. mestom Poljska, Rusija in Francija. Bolgarija je 18., Črna gora 32., Belorusija 42. in Češka 46. reprezentanca sveta. "Proti nam bodo vse reprezentance zelo motivirane, saj si vsak želi premagati evropske podprvake. Mislim pa, da je razpored za nas ugoden, da bomo lahko na prvenstvu poiskali malenkosti, ki nam bodo še manjkale v igri. Tako bomo lahko na koncu proti najboljšim reprezentancam pokazali največ. Trener nam je že dejal, da bomo veliko rotirali ter tako skušali prihraniti kar se da veliko energije in motivacije za odločilne tekme. Črno goro jemljemo enako resno kot vse druge tekmece," pred drugo tekmo prvenstva pravi izkušeni Gregor Ropret, ki bo, tako kot njegovi reprezentančni kolegi skušal pozabiti na spodrsljaj s Češko. Slovensko obarvana skupina B se v nadaljevanju križa s skupino D, v kateri so Hrvaška, Estonija, Francija, Nemčija, Latvija in Slovaška. Slovenci, ki so na EP prvič nastopili leta 2001, imajo s prvenstev stare celine zaenkrat dve srebrni odličji (2015, 2019), zato si zdaj želijo še zlata. "Dvakrat smo bili drugi, naslednja stopnička je zlato. Mi bomo naredili vse, da do tega pridemo. Zdaj nas nobena reprezentanca ne podcenjuje več, zato se bomo morali še bolj potruditi, da pridemo do zmage. Črnogorce spoštujemo, zelo dobro jih poznamo, a se zavedamo vloge favorita," meni Alen Pajenk. "Tekmo s Češko moramo čim prej pozabiti in z glavam biti čim prej pri tekmi proti Črni Gori, kar pa bo vse prej kot lahko. Upam, da se bomo hitro dobro pripravili in pripravili tudi glave, saj smo mogoče imeli tudi preveč pritiska," pred drugim dvobojem na prvenstvu pravi Jani Kovačič.

icon-expand Tine Urnaut FOTO: Aljoša Kravanja

Favoriti EP so sicer jasni. Mednje poleg Slovencev, ki so sicer na startu pokleknili proti Čehom, sodijo olimpijski prvaki Francozi, ki so premagali Slovence na tekmi za tretje mesto v Ligi narodov, Poljaki, Rusi, šestkratni evropski prvaki Italijani in Srbi, ki jih prav tako ni bilo na OI in bodo zato še bolj motivirani pri branjenju naslova evropskih prvakov.

Reprezentančno odbojkarsko zelo pestro poletje, ki se je začelo z Ligo narodov in nadaljevalo z olimpijskimi igrami, se bo končalo z evropskim prvenstvom. Tega, tako kot pred dvema letoma, ko je bila ena izmed držav gostiteljic tudi Slovenija, gostile štiri države – Poljska, Češka, Finska in Estonija. Vsaka gosti eno izmed predtekmovalnih skupin, v kateri je šest ekip.

V Parizu pred dvema letoma so v finalu Slovenci povedli z 1:0 v nizih, na koncu pa morali priznati premoč Srbom z 1:3. Leta 2017 je Slovenijo v četrtfinalu premagala Rusija, leta 2015 pa je bila v finalu od Slovenije za zaenkrat svoj edini evropski naslov s 3:0 boljša Francija. Športne stavnice največ možnosti za končno zmago sicer pripisujejo Poljski, ki ji sledijo Francija, Rusija, Srbija, Slovenija in Italija. "Bomo eni tihih favoritov, ki niso izgubili toliko energije z OI. Je pa res, da nimamo več te prednosti, da bi nas kdo jemal z levo roko. V odbojki je nabor favoritov precej širok, odločali bosta dnevna in tedenska forma, upam, da jo bomo mi iz tekme v tekmo dobro stopnjevali," pravi 32-letni Ropret. Kapetan Tine Urnaut opozarja, da je treba iti tekmo po tekmo, stopničko po stopničko. Po nekaterih napovedih bodo Sloveniji za prvo mesto v skupini kandidirali Italijani in Bolgari, obe ekipi so v Ligi narodov gladko premagali. "Tisti tekmi ne moreta biti merilo. To je nov turnir, tako eni kot drugi pa niso bili kompletni. Obema je manjkala kopica dobrih igralcev, ki igrajo v najmočnejših evropskih ligah. Zagotovo bodo oboji tokrat nevarnejši. Vsekakor pa je vse odvisno od nas, že velikokrat smo dokazali, da lahko, če smo pravi, premagamo vsakogar. Zato se osredotočamo nase in ne na tekmece, ne zanima nas niti, v kakšnih postavah bodo prišli," je dejal kapetan. Novi odbojkar Zenita iz Sankt Peterburga je prepričan, da je konkurenca iz leta v leto močnejša, zato je treba biti previden: "Tudi na papirju slabše ekipe znajo igrati odbojko, vsako leto so močnejše. Prav nikogar se ne sme podcenjevati. Proti vsakemu moraš igrati na polno. Tudi proti Črni gori in Belorusiji."