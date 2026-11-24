Potem ko so bili Ljubljančani v prvem krogu kvalifikacij prosti, so v drugem na obeh tekmah premagali nizozemsko ekipo Orion Stars. V gosteh so slavili s 3:0, doma pa s težavami 3:2. Tudi v tretjem, zadnjem krogu kvalifikacij so pomemben korak k napredovanju napravili v gosteh in s 3:1 v nizih ugnali azerbajdžansko zasedbo.
Po dolgem potovanju nazaj v Slovenijo in zmagi v domačem prvenstvu so Ljubljančani pripravljeni na doslej najpomembnejšo tekmo sezone. Čeprav je prisotnega nekaj pogledovanja proti skupinskemu delu lige prvakov, odbojkarjev ACH morebitno decembrsko dogajanje (še) ne zanima. Najprej je pred oranžnimi zmaji povratni obračun z Azerbajdžanci, ki so se na prvi tekmi predstavili v spodobni luči le v tretjem nizu.
Glede na novo pravilo v kvalifikacijah in na dvobojih na izločanje v evropskih tekmovanjih morajo Ljubljančani tudi na drugi tekmi zmagati, v kolikor želijo napredovati. V primeru poraza bi sledil še zlati niz. Temu so se za las izognili v dvoboju proti Orion Stars, medtem ko je Baku v prejšnjem krogu pripravil presenečenje in po zlatem nizu v gosteh izločil Sporting.
Sprejemalec Rok Bračko čuti, da gre za tekmo sezone. "Moramo jo dobiti," je jasen 22-letni odbojkar ACH. "Imamo dovolj časa, da se tako fizično kot psihično pripravimo, da začnemo tekmo na miren način. Smo prepričani vase, zato ni potrebe, da to občutimo kot breme ali paniko. Še več, to je lahko motivacija, da se vsak pokaže in odigra dobro tekmo. To lahko storimo tudi pod manjšim pritiskom," je samozavestno končal Bračko.
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