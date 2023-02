Čuturić: Verjamem, da si bo selektor Cretu premislil!

Slovenski odbojkarji imajo vse od izgubljenih olimpijskih kvalifikacij – v Berlinu so jim pot na olimpijske igre preprečili kasnejši dobitniki zlate medalje Francozi – v podzavesti nastop na naslednjih igrah v Parizu. A ta hip ostaja odprto vprašanje, s kom na klopi, se bodo evropski podprvaki in četrti z zadnjega svetovnega prvenstva, podali v boj. Brez dvoma je vse na Odbojkarski zvezi Slovenije presenetila novica, da Gheorghe Cretu ne bo več vodil slovenske izbrane vrste.

Sploh, ker je sredi priprav na lanski mundial vskočil kot 'gasilec', izbrano vrsto popeljal v polfinale SP, zlezel pod kožo igralcem, še bolj pa gledalcem, ki so za vse z izjemo uvodne preizkušnje s Kamerunom, do vrha napolnili Stožice, se kasneje v velikem številu odpravili na Poljsko, kjer so v Katovicah izgubili polfinale s kasnejšimi svetovnimi prvaki Italijani, v dvoboju za bron pa jih je ugnala ena najboljših reprezentanc na svetu Brazilija. Tekme svetovnega prvenstva je, kot strokovni sokomentator z nami spremljal tudi legendarni Jasmin Čuturić, ki je po končanem prvenstvu odšel v ZDA, na tamkajšnjo univerzo v Michiganu, kjer se je spoznal z načinom dela na študentski ravni.

Z enim očesom pa je še vedno spremljal dogajanje v Sloveniji, kot aktivni član koprskega kluba, pomaga pri vračanju Koprčanov na slovenski odbojkarski zemljevid, še vedno pa si želi, da bi si romunski strokovnjak Cretu premislil in ostal selektor izbrane vrste. "Verjamem, da bo zveza s predsednikom Ropretom na čelu naredila vse, kar je njihovi moči, da Cretu ostane. Kolikor vem so dali vse od sebe, Cretu se je odločil, kot se je, ampak prepričan sem, da zgodba še ni končana. A po drugi strani verjamem, da je Slovenija zanimiva številnim strokovnjakom," je v popkastu med drugim povedal Čuturić.