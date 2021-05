Po slabi sezoni že menjava na trenerskem mestu oranžnih zmajev, vrača se tudi Kovačič

ACH je v sezoni 2020/21 osvojil naslov prvaka srednjeevropske lige, v domačem prvenstvu pa so Ljubljančani doživeli hladen tuš, ko so jih v finalu s skupnim izidom 3:2 premagali odbojkarji Merkur Maribora.

Tudi v slovenskem odbojkarskem pokalu so člani ljubljanske zasedbe doživeli neuspeh v finalnem obračunu, v katerem so pokalno lovoriko osvojili odbojkarji kamniškega Calcita. V najtrofejnejšem odbojkarskem klubu v Sloveniji bodo v sezono 2021/22, kot pišeSTA, vstopili z novim strokovnim vodstvom. Oprli se bodo na izkušenega hrvaškega trenerja, ki je kot igralec leta 1980 nastopil na poletnih olimpijskih igrah v Moskvi, kjer je z jugoslovansko reprezentanco osvojil peto mesto. V trenerskih vodah je praktično vso svojo dosedanjo kariero preživel v Franciji, kjer se je v 26 letih preizkusil tako v moški kot v ženski odbojki. Kar 21 sezon je preživel v Nici, kjer je vodil tamkajšnjega prvoligaša. Kot glavni cilj ob prihodu v Ljubljano poudarja vrnitev kluba ACH Volley na vrh slovenske odbojke. "Po 10 mesecih premora od vrhunskega športa sem zelo zadovoljen, da smo se z vodstvom odbojkarskega kluba ACH dogovorili za sodelovanje. V Ljubljano prihajam motiviran in odločen vrniti naslove v domačih tekmovanjih v vitrine ACH Volley Ljubljana," je po podpisu pogodbe za spletno stran oranžnih zmajev sporočilMladen Kašić. Hkrati so v ACH Volley Ljubljana pripeljali tudi prvo veliko igralsko okrepitev, in sicer na poziciji prostega igralca. V gnezdo zmajev se po dveh sezonah nastopanja v italijanski odbojkarski ligi, najmočnejši odbojkarski ligi na svetu, vrača reprezentant Jani Kovačič, ki je z ACH Volley Ljubljana preživel tri rezultatsko zelo uspešna leta, od 2016 do 2019.