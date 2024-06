V Stožicah ponovitev finala zadnjega EP

Na odbojkarskem turnirju lige narodov v Stožicah bosta danes na sporedu dvoboja med Kubo in Srbijo ter Italijo in Poljsko. Slednja v prenosu na Kanalu A ob 20.00. Gre ponovitev finala zadnjega EP in hkrati obračun aktualnih svetovnih in evropskih prvakov. Zanimiv bo tudi prvi dvoboj dneva, ki se bo začel ob 16.30, saj so Kubanci in Srbi neposredni tekmeci za nastop na olimpijskem turnirju v Parizu.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Srbija in Kuba na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) trenutno zasedata 10. in 11. mesto. Za nastop na olimpijskih igrah sta na voljo le še dve mesti, saj sta se tja dokončno uvrstili reprezentanci Italije in Slovenije, ki je v torek s 3:0 premagala Argentino. Slednja je prav tako na dobri poti, da si zagotovi nastop v Parizu, saj ima pred omenjenima tekmecema več kot 40 točk prednosti in bi ji pot do tja lahko preprečila le serija porazov.

Igor Kolaković je pred leti vodil oranžne zmaje. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Srbi, ki jih vodi nekdanji trener ACH Volleya Igor Kolaković, so dobili le tri od osmih odigranih tekem v letošnji ligi narodov, v kateri so doslej premagali le Iran, Kanado in Nizozemsko. S porazom proti Kubancem, bi Srbi ohranili le še teoretične možnosti za nastop v Parizu, pri čemer bi na preostalih treh tekmah v Stožicah morali doseči zmago več od Kubancev. Po dvoboju z njimi jih čakajo še tekme s Turčijo, Poljsko in Slovenijo.

Na drugi strani imajo Kubanci, kot še piše STA, z enakim številom odigranih tekem polovični izkupiček. Kubanci so doslej v letošnji ligi narodov premagali Brazilijo, Nemčijo, Iran in Francijo ter izgubili z Japonsko, Kanado, Nizozemsko in Italijo. Z zmago proti Srbom bi naredili velik korak proti olimpijskim igram v Parizu in tudi zaključnemu turnirju najboljše osmerice, ki bo potekal v Lodžu na Poljskem. V primeru poraza bi jim Srbi na lestvici FIVB pobegnili na približno 10 točk razlike.

Za pot v Pariz bi v tem primeru morali premagati Slovenijo, Bolgarijo in Poljsko ter ob tem upati na serijo srbskih porazov. Moštvi sta se med sabo doslej pomerili šestnajstkrat, pri čemer so sedemkrat slavili Kubanci, devetkrat pa Srbi. Slednji so na olimpijskih igrah doslej nastopili petkrat, Kubanci pa sedemkrat.

Liga narodov v Stožicah FOTO: OZS icon-expand