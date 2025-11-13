Dan za tekmo sezone: ACH Volley gosti Dinamo iz Bukarešte

V Bukarešti so gostitelji presenetili predvsem v elementu bloka (16) in servisa (10 asov), medtem ko na drugi strani ni bilo prav veliko razpoloženih Ljubljančanov. Po 15 točk sta prispevala Tonček Štern in Luka Marovt. Slednji verjame, da lahko s soigralci zrežirajo preobrat: "Povratna tekma z Dinamom je ves čas prisotna v naših glavah, tako da smo prvenstveni obračun s Triglavom izkoristili za dobro pripravo. Preizkusili smo veliko stvari, o katerih smo se že pogovorili po porazu v Romuniji."
Ljubljančani morajo torej četrtkovo tekmo v Tivoliju zmagati bodisi s 3:0 bodisi s 3:1 in potem biti boljši tudi v tako imenovanem zlatem nizu, medtem ko se po vseh drugih scenarijih poslovijo od nastopov v letošnjih kvalifikacijah za Ligo prvakov. "Čaka nas eden od vrhuncev sezone. V Romuniji smo po spodbudnem začetku nasprotniku dovolili, da je narekoval ritem igre in nas postavil v zelo težek položaj. Na povratni tekmi se nadejamo polnega Tivolija in bučne podpore s tribun, ki nam bo dala dodatno energijo. Verjamem v naš uspeh," je pred tekmo povedal trener Igor Kolaković.
Alen Šket pred obračunom obljublja, da se bodo s soigralci borili za vsako točko: "Zadevo smo konkretno analizirali in verjamem, da bo v Tivoliju slika drugačna. Tokrat si resnično ne smemo dovoliti padcev v igri, saj bo tekmec to izkoristil. Napovedujemo boj za vsako žogo, točko in kljub izrazito neugodnem položaju z ekipo verjamemo v pozitiven razplet jutrišnjega obračuna."
