Odbojka

Dan za tekmo sezone: ACH Volley gosti Dinamo iz Bukarešte

Ljubljana, 13. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.M.
ACH Volley bo danes zvečer v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov na povratni tekmi v Hali Tivoli gostil Dinamo Bukarešto. Aktualni romunski prvaki so prvi obračun dobili s 3:1 in so v boljšem položaju za napredovanje. Tekmo boste lahko od 19.50 spremljali na Kanalu A in VOYO.

CEV LP (M): ACH Volley - Dinamo Bukarešta
CEV LP (M): ACH Volley - Dinamo Bukarešta FOTO: VOYO

V Bukarešti so gostitelji presenetili predvsem v elementu bloka (16) in servisa (10 asov), medtem ko na drugi strani ni bilo prav veliko razpoloženih Ljubljančanov. Po 15 točk sta prispevala Tonček Štern in Luka Marovt. Slednji verjame, da lahko s soigralci zrežirajo preobrat: "Povratna tekma z Dinamom je ves čas prisotna v naših glavah, tako da smo prvenstveni obračun s Triglavom izkoristili za dobro pripravo. Preizkusili smo veliko stvari, o katerih smo se že pogovorili po porazu v Romuniji."

Ljubljančani morajo torej četrtkovo tekmo v Tivoliju zmagati bodisi s 3:0 bodisi s 3:1 in potem biti boljši tudi v tako imenovanem zlatem nizu, medtem ko se po vseh drugih scenarijih poslovijo od nastopov v letošnjih kvalifikacijah za Ligo prvakov. "Čaka nas eden od vrhuncev sezone. V Romuniji smo po spodbudnem začetku nasprotniku dovolili, da je narekoval ritem igre in nas postavil v zelo težek položaj. Na povratni tekmi se nadejamo polnega Tivolija in bučne podpore s tribun, ki nam bo dala dodatno energijo. Verjamem v naš uspeh," je pred tekmo povedal trener Igor Kolaković.

Alen Šket pred obračunom obljublja, da se bodo s soigralci borili za vsako točko: "Zadevo smo konkretno analizirali in verjamem, da bo v Tivoliju slika drugačna. Tokrat si resnično ne smemo dovoliti padcev v igri, saj bo tekmec to izkoristil. Napovedujemo boj za vsako žogo, točko in kljub izrazito neugodnem položaju z ekipo verjamemo v pozitiven razplet jutrišnjega obračuna."

ACH Volley Ljubljana - Dinamo Bukarešta
ACH Volley Ljubljana - Dinamo Bukarešta FOTO: 24ur.com

 

odbojka liga prvakov kvalifikacije ach volley dinamo bukarešta
