Dan za tekmo sezone: ACH Volley gosti Dinamo iz Bukarešte

V Bukarešti so gostitelji presenetili predvsem v elementu bloka (16) in servisa (10 asov), medtem ko na drugi strani ni bilo prav veliko razpoloženih Ljubljančanov. Po 15 točk sta prispevala Tonček Štern in Luka Marovt . Slednji verjame, da lahko s soigralci zrežirajo preobrat: "Povratna tekma z Dinamom je ves čas prisotna v naših glavah, tako da smo prvenstveni obračun s Triglavom izkoristili za dobro pripravo. Preizkusili smo veliko stvari, o katerih smo se že pogovorili po porazu v Romuniji."

Ljubljančani morajo torej četrtkovo tekmo v Tivoliju zmagati bodisi s 3:0 bodisi s 3:1 in potem biti boljši tudi v tako imenovanem zlatem nizu, medtem ko se po vseh drugih scenarijih poslovijo od nastopov v letošnjih kvalifikacijah za Ligo prvakov. "Čaka nas eden od vrhuncev sezone. V Romuniji smo po spodbudnem začetku nasprotniku dovolili, da je narekoval ritem igre in nas postavil v zelo težek položaj. Na povratni tekmi se nadejamo polnega Tivolija in bučne podpore s tribun, ki nam bo dala dodatno energijo. Verjamem v naš uspeh," je pred tekmo povedal trener Igor Kolaković.

Alen Šket pred obračunom obljublja, da se bodo s soigralci borili za vsako točko: "Zadevo smo konkretno analizirali in verjamem, da bo v Tivoliju slika drugačna. Tokrat si resnično ne smemo dovoliti padcev v igri, saj bo tekmec to izkoristil. Napovedujemo boj za vsako žogo, točko in kljub izrazito neugodnem položaju z ekipo verjamemo v pozitiven razplet jutrišnjega obračuna."