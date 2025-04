Danes začetek finala odbojkarskega DP

ACH v tej sezoni proti domačem tekmecu še ni izgubil dvoboja, v prvenstvu je dobil 28 obračunov, osvojil pa tudi slovenski pokal in srednjeevropsko ligo.

Alpacem je bila ena izmed tistih ekip, ki je proti dolgoletnim vladarjem slovenske odbojke osvojila niz, celo dva, oba na tekmah modre skupine. Vsekakor se je na vseh štirih medsebojnih tekmah kazala razlika v kakovosti, toda vse papirnate napovedi, ki napovedujejo gladko zmago branilcev naslova, bodo morali Ljubljančani dokazati na igrišču.

"Od vloge favoritov ne bežimo. A vsekakor ne podcenjujemo tekmeca," zatrjujejo v ljubljanskem taboru, za katerega je naslov nuja, poraz bi zanje pomenil katastrofo. Tudi v luči vse glasnejših napovedi ambicioznega projekta vodstvo kluba napoveduje povečanje proračuna, prihod nekaterih slovenskih reprezentantov in tudi zvenečega trenerskega imena.

Odbojkarji Alpacema, pred prevlado ACH Volleyja najboljše slovenske ekipe, bodo lahko v finalu nastopali povsem sproščeno. Dosegli so vse zastavljene cilje, v večji meri jih celo presegli, po 15 letih so se spet uvrstili v finale. Leta 2010 so izgubili prav proti ACH Volleyju, zadnjič pa so naslov osvojili leta 1999, ko ACH naslova še ni imel.