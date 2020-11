Darja Eržen namesto v Italijo odhaja v Nemčijo

Darja Eržen, ki je v lanski sezoni zelo dobro igrala za grški PAOK, se je že veselila prestopa v italijansko A2 ligo, kjer bi morala igrati za Volley Soverato, a na koncu do dogovora ni prišlo, za našo korektorico pa se je nato začelo precej težko obdobje. "V tekmovalnem ritmu nisem bila že vse od 1. marca, sem pa na srečo lahko vsaj normalno trenirala, za kar se moram iskreno zahvaliti Odbojkarskemu klubu Formis. Zavedam se, da me zdaj čaka izredno naporen prvi del sezone v Nemčiji, tu mislim tako na telesno kot na psihološko obremenitev. Resnično upam, da bom čim prej prišla nazaj v formo in da bom lahko v klubu in potem tudi v reprezentanci odigrala na čim višji ravni," je za uradno spletno stran OZS dejala 23-letna odbojkarica.