David Guetta najbolje oriše stanje duha v izbrani vrsti

Druga slovenska postaja evropskega prvenstva, Rim, večno mesto. Kraj, kjer bodo slovenski odbojkarski reprezentanti poizkušali uresničiti svoje sanje, zlate sanje. Naloga, ki je vse prej kot enostavna, a miselnost, ki krasi izbrano vrsto, še nepremagano na letošnjem Eurovolleyju, dovoli sanjati tisto, kar na ravni prvenstva stare celine šteje največ. Če kogarkoli v izbrani vrsti vprašaš, ali je čas za zlato medaljo, vsakdo med njimi izstreli: "Ne, čas je za polfinale! Naša osredotočenost je zgolj in samo pri naslednjem obračunu, pri dogajanju v naši izbrani vrsti, na naši polovici igrišča." Miselnost, ki jih je pripeljala do sedmih zmag. Do spopada s Poljaki, ki so jih ravno v tej fazi tekmovanja premagali na evropskem prvenstvu 2019 (v Ljubljani) in 2021 (v Katovicah).

A ko kapetan izbrane vrste Tine Urnaut jasno in glasno pove, da se od zgodovine ne da živeti, ampak je najpomembneje tisto, kar se bo v dvorani Palazzetto dello Sport v Rimu zgodilo tokrat, v polfinalu evropskega prvenstva. Poljski selektor Nikola Grbić Slovence dobro pozna, pozna karakteristike posameznikov, dobro ve, kdo lahko preseneti, kdo je na tako visoki ravni, da zanj rešitev ne obstaja, kje so šibke točke Slovenije, če jih sploh ima. Sploh potem ko je lahko podrobno analiziral prav vse udeležence zaključnega turnirja v Rimu pred kratkim. V Krakovu, na Wagnerjevem memorialu, kjer so Slovenci odpihnili Poljake, so igrali tudi Italijani in Francozi. "Vsi smo videli, kako je Slovenija odigrala proti nam. Rekel bi, da so prišli do skalpa brez resnejšega naprezanja, mi pa smo trpeli. Slovenija je res izjemna reprezentanca," se je pred zbrano množico predstavnikov sedme sile na prizorišču v Rimu polfinalnemu tekmecu poklonil Srb na klopi Poljske.

"Tekma, ki smo jo zmagali s 3:0 v nizih, je za njih prišla v zelo neprijetnem trenutku. Prišli so z izjemno napornih priprav, 14 dni so nabirali kondicijo, bili so utrujeni. Kot vseskozi govorim, oziranje nazaj ne šteje," poudarja kapetan slovenske izbrane vrste. Za varovance Gheorgheja Cretuja so od prihoda v Rim na sporedu treningi v fitnesu, dva treninga v dvorani in temeljita analiza tekmeca. Čeprav igralna površina v dvorani ni najboljša, Slovenci so jo morali za sredin jutranji trening še nekoliko očistiti, saj prireditelji delajo prav vse v zadnjem hipu, bo ta za vse enaka. Bolj kot to bo pomemben odnos na igrišču, potrpežljivost v odločilnih trenutkih, zaključevanje izdelanih akcij in izkoriščanje težkih žog za dosego zastavljenega cilja.