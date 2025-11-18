'Dejan je bil morda prvi, ki mi je pisal'

Vrnitev kapetana odbojkarjev ACH Volleyja Tineta Urnauta še naprej odmeva. Proti Dinamu iz Bukarešte je vnesel mirnost v ekipo, njegov vstop na igrišče je bil sprejet z navdušenjem navijačev, po tekmi je užival ob prebiranju misli, ki so mu jih ob vrnitvi na teren namenili dolgoletni podporniki.

Na tribuni Hale Tivoli se je na četrtkovi evropski preizkušnji zvrstilo veliko uglednih imen iz sveta odbojke. Tudi številni najbolj goreči podporniki dolgoletnih slovenskih reprezentantov niso manjkali. Tisti, ki jim vedno nastavijo ramo, da se naslonijo, ko stvari niso takšne, kot bi si želeli. Eden tistih, ki je v poletnih mesecih tradicionalno navduševal kot kapetan slovenske reprezentance, ponosno nosil številko 17 na hrbtu, je bil Tine Urnaut. Vse do letos. Najtežje poletje v karieri, poškodba, ki je naposled zahtevala operacijo, dolgotrajna rehabilitacija, ki še vedno traja. Športnik iz Kotelj pa še vedno trpi, a minuli četrtek je v Hali Tivoli trpel za ekipo. Želel je na igrišče, že na ogrevanju delal vaje, ki jih je moj strokovni sokomentator Jasmin Čuturić pospremil z besedami: "Tega igralec ne počne zato, da bi sedel na klopi, ampak da bi igral." In zgodilo se je, ko je bila samozavest ACH Volleyja načeta.

Vedela sta Tine in trener

Med prvimi sta na tribuno prispela Urnautova starša, oče Adi in mama Anita, njun izraz na obrazu je bil optimističen, kot bi vedela, da je čakanja konec, da se kapetan ACH Volleyja vrača na teren. A v resnici sta dogovor poznala le trener Igor Kolaković in izkušeni sprejemalec. Naposled se je razpletlo sanjsko, koroški odbojkar je v igro vnesel prepotrebno mirnost, steklo je v obrambi in napadu, Tonček Štern se je razigral, svoje je dodal blok, nekaj izjemno pomembnih točk Urnaut. Ki je nazaj, kot sam pravi, za ekipo vedno, četudi ne bo stoodstotno pripravljen. In jasno je, oranžni zmaji ga nujno potrebujejo, da bi lahko še naprej razmišljali o igranju Lige prvakov. A potrebno je preskočiti še zadnjo oviro, imenovano Radnički iz Kragujevca. Srbski prvak, sestavljen iz izkušenih posameznikov in številnih mladcev, ki nase opozarjajo ravno na evropskih preizkušnjah. In ne kogarkoli, ampak selektorja Gheorgheja Cretuja. Nekoga, ki je minuli četrtek v Tivoliju od blizu spremljal igranje slovenske reprezentance v malem.