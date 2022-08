Dejan Vinčić: Ni ga večjega veselja, kot je delati z otroki

Minuli vikend se je v Novi Gorici zaključil že tretji odbojkarski kamp Dejana Vinčića . Vidno zadovoljni in polni novih spominov so se otroci še zadnjič pomerili na turnirju, kjer so lahko uporabili vsa nova znanja, ki so jih pridobili v zadnjem tednu. Zasluga za nasmejane obraze gre seveda slovenskemu reprezentantu. "Ni ga večjega veselja, kot je delati z otroki in mladostniki. Na kamp vsi pridejo navdušeni in polni energije, s tem tudi tebi dajo dodatnih moči. Zelo sem vesel, da smo kamp sploh lahko izpeljali, kajti vemo, da je ritem reprezentance naporen, nimamo dosti prostega časa. Letos se je tako odvijalo vse istočasno, kar pomeni, da je bilo zame malce bolj naporno, žal mi je, da nisem preživel z njimi celotnega kampa. Ampak ja, zato sem imel odličen 'staff', da otroci niso občutili tega pomanjkanja. Uživali so, srečni so, utrujeni so, in to je tisto, kar je cilj kampa, predvsem pa odbojke in športa nasploh. Da se zabavajo, da se imajo dobro. In mislim, da smo to dosegli, ko jih vidimo ta zadnji dan nasmejane, vesele in prijetno utrujene, tako da sem res zelo zadovoljen, da smo vse skupaj uspešno zaključili," pove Vinčić.

Da so tako otroci kot starši kamp vzeli za svojega, nam povedo besede, ko si v pozdrav pomahajo: "Se vidimo prihodnje leto!" Kakšne načrte ima za prihodnost, povprašamo, kar Vinčića: "Zagotovo se bo zgodba nadaljevala. Če bo urnik to dopuščal, sem sam pripravljen s kampom nadaljevati tudi v prihodnje. Vemo, da nisem več v najmlajših letih, da najverjetneje ne bom igral za reprezentanco še naslednjih deset let. Ampak dokler bom lahko, bom z veseljem igral. In dokler mi bo poleg vsega čas to dovolil, bo kamp vedno odprt." Po uspešno izpeljanem projektu je tako čas, da nekaj besed namenimo tudi spektaklu, ki nas že zelo kmalu čaka v ljubljanskih Stožicah. Sloveniji na prvenstvu pripada levji delež tekmovanja, saj bo gostila štiri od šestih predtekmovalnih skupin, s čimer bo vsaj v prvem delu gostila 16 od skupno 24 držav udeleženk ter polovico tekem osmine finala in četrtfinala. Končnica bo tako kot na lanskem evropskem prvenstvu v Katovicah na Poljskem.

Kakšne so vaše možnosti za dober rezultat, se lahko ponovi zgodba iz evropskega prvenstva?

Mi smo si zastavili svoje osebne cilje. Fantje tako vemo, kaj si želimo. Najprej nas čaka reprezentanca Kameruna, torej prva tekma. In potem bomo šli tekmo po tekmo, tako kot smo šli vedno do sedaj. Vemo, da na takšnih prvenstvih odločajo malenkosti, lahko odloča tudi sreča. Spomnimo se zadnjega evropskega prvenstva, kjer so nam Čehi naredili uslugo, ko so izločili Francoze, drugače bi se lahko naša zgodba končala že v četrtfinalu. Tako da je veliko stvari, ki vplivajo na končni rezultat. Če se bo vse poklopilo, bo to za nas super, mi vsi si tega želimo, vsi smo se podredili temu svetovnemu prvenstvu. Vemo, kaj to pomeni za nas, domača dvorana in domača podpora, to smo enkrat že doživeli in nestrpno pričakujemo vse skupaj.

Najprej vas torej čaka reprezentanca Kameruna, nato sledijo Francozi. Kako bo igrati proti takšni velesili?

Francozi so trenutno res najboljša ekipa na svetu, tehnično najbolj podkovana, njihov kader je zelo širok. Imajo 18, 19 igralcev, ki lahko igrajo na zelo visokem nivoju in to se zelo pozna. Samozavestni so, poleg tega imajo zelo dobro klimo znotraj ekipe. V tem trenutku so zagotovo najboljši. Mi vemo, kje so naše prednosti, v čem smo dobri. Zadnjih nekaj tednov vse posvečamo nam in naši igri, da se dvignemo na tisto raven, na kateri smo že bili, da se lahko nato kosamo z vsemi temi močnimi reprezentancami. Svetovno prvenstvo je najmočnejše odbojkarsko tekmovanje na svetu, močnejše od olimpijskih iger in Lige narodov, vse najboljše reprezentance so zbrane na kupu. Trenutno je osem ekip v tako rečeno istem košu, da lahko osvojijo medaljo.

Kdo so po vašem mnenju največji favoriti?

Ne bi govoril o samih favoritih, raje bi naštel reprezentance, ki so zagotovo, kot že rečeno, v nekem izboru za odličja. To so Francija, Amerika, Poljska, Italija, Slovenija in Srbija, pa še katera bi se našla. Kot sem že povedal, na tako velikem tekmovanju moraš imeti skupek vsega, tudi sreče, in vse se ti mora pravilno poklopiti, da na koncu lahko osvojiš zlato. Mi bomo storili vse, kar je v naši moči, maksimalno se bomo potrudili, da se postavimo v pozicijo, s katere lahko osvojimo odličje.