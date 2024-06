Dejan Vinčić: Počutim se fenomenalno, 37 je novih 27!

Moški odbojkarski klub iz Kanala se v prihajajočo sezono podaja z novim vodstvom in velikimi načrti. Po tem, ko so pretekli teden najavili, da bo trenersko mesto prevzel Gregor Jerončič, so tokrat predstavili še novo okrepitev na igrišču. V kraj ob Soči se po 16 letih znova vrača Dejan Vinčić. Slovenski reprezentant, ki je trenutno s Slovenijo popolnoma osredotočen na cilj, ki se imenuje olimpijske igre, pa si je po prihodu z Japonske, kjer je potekal drugi turnir Lige narodov, vzel čas in pozdravil vse ljubitelje kanalske odbojke. "Vesel sem, da se vračam domov," je povedal na novinarski konferenci.

OGLAS

Najuspešnejše obdobje kanalske odbojke sega v daljno leto 1994, ko so prvič, takrat še pod imenom Salonit Anhovo, dvignili lovoriko za naslov državnih prvakov. To jim je uspelo tudi v naslednjih treh letih, torej na vrhu lestvice so ostali vse do sezone 1996/1997. Enak uspeh so ponovili še v sezoni 1998/1999. Majhno mestece ob Soči je takrat dihalo z odbojkarji, dvorana pa je bila napolnjena do zadnjega kotička.

Dejan Vinčić ob podpisu pogodbe za Alpacem Kanal FOTO: Nina Mihalič icon-expand

Moško državno odbojkarsko prvenstvo je v zadnjih letih s prevlado ljubljanskih odbojkarjev ACH Volley precej predvidljivo in v Kanalu so prepričani, da lahko temu naredijo konec. Novi direktor OK Alpacem Kanal Hinko Gorjup je mnenja, da je skrajni čas, da se začne znova vlagati v klub ter s tem odbojkarsko evforijo vrne v Kanal: "Dejan je dal naši zgodbi verodostojnost. Zelo smo počaščeni, da verjame v našo zgodbo. Da bomo skupaj sodelovali in nizali uspehe." Predsednik odbojkarskega kluba Tomaž Vuk pa je dodal naslednje: "Na začetku bi želel povedati, da slabi dve leti opravljam to funkcijo v klubu. V tem času sem dobil občutek, kako vse skupaj deluje, kaj je treba spremeniti. Seveda smo si želeli sprememb, ustvariti klub, ki bo prava inštitucija. Pred dobrim letom sva se z Dejanom srečala na njegovem odbojkarskem kampu, mislim, da sva se dobro ujela in zgodba se je začela razvijati. Letos spomladi pa so se začeli razgovori še poglabljati. Zelo sem vesel, da je postal del naše družine in upam, da bo z nami sodeloval dlje časa tako kot igralec kot tudi v ostalih funkcijah v klubu."

Dejan Vinčić ob podpisu pogodbe za Alpacem Kanal FOTO: Nina Mihalič icon-expand

Alpacem Kanal je tako svoje velikopotezne načrte razkril s prvo okrepitvijo. Triletno pogodbo so torej sklenili z Dejanom Vinčićem, enim najuspešnejših slovenskih odbojkarjev vseh časov. V Kanalu, kamor se je preselil iz Šoštanja, je že deloval med leti 2006 in 2009. V lanski sezoni je bil član Rapida iz Bukarešte, pred tem pa je zaigral za številne klube v Evropi. S slovensko reprezentanco je na zadnjih evropskih prvenstvih osvojil tri srebrne in eno bronasto medaljo, letos pa jih čakajo še tako želene olimpijske igre. Vozovnico za Pariz lovijo v letošnji izdaji Lige narodov, dva izjemno uspešna turnirja v Turčiji in na Japonskem sta že za njimi, sedaj pa so na vrsti še domače Stožice.

Liga narodov v Stožicah FOTO: OZS icon-expand

"Sem v določenih letih, ko nimam pred seboj 10 let kariere. Toda kljub vsemu se počutim fenomenalno, 37 je novih 27. Prišel sem z velikimi ambicijami, da pripeljemo klub nazaj tja, kamor spada. Vizija mi je bila že takoj všeč in zares nisem dolgo razmišljal o tej odločitvi. Imeli smo isto vizijo, isti cilj že od samega začetka. Prišel sem sem, da naredimo uspeh, razvijamo mlade igralce. Moje izkušnje bodo pri tem zagotovo lahko pomagale. Vemo, kaj pomeni kanalska odbojka tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Veliko ljudi mi v zadnjem času piše in lahko rečem, da vsi zelo dobro poznajo ta klub in njegovo zgodovino. Vesel sem tudi, da se vračam domov, to je moj dom. Tako da komaj čakam, da se začne vse skupaj. Čeprav so seveda najprej na vrsti reprezentančno poletje in seveda olimpijske igre," navdušeno doda odbojkar.