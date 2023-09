Dejan Vinčić: Sije kot zlato, za vso Slovenijo!

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na letošnjem prvenstvu dosegla tretje mesto. Čeprav so bili cilji naše reprezentance pred pričetkom tekmovanja nekoliko višji, so ob koncu današnje tekme priznali, da je tudi bron nov velik uspeh slovenske odbojke: "Prej so mi povedali en podatek, da smo v bistvu prvič zaključili tekmovanje z zmago. Mislim, da je to gromozanski uspeh. Zelo sem ponosen na vse fante, da smo sploh prišli do tega trenutka, kjer smo sedaj. Da smo si priigrali bron, ta bron pa sije kot zlato. Zagotovo je za to, kar smo danes dosegli, potrebno veliko odrekanja. Ni lahko žrtvovati vseh poletij. Zelo sem ponosen na fante, vesel za vse. Hvala jim, hvala vsem, da sem lahko bil del te zgodbe tukaj, vsaj nekoliko smo Gregiju (Ropretu) ublažili to njegovo nesrečno poškodbo. Da smo seveda tudi zanj priigrali to medaljo. To je za njega in za vso Slovenijo," navdušeno pripoveduje Dejan Vinčić .

Slovenija je na letošnjem prvenstvu izgubila zgolj eno tekmo. V skupinskem delu je bila prepričljiva in je gladko dosegla pet zmag. V osmini finala je Slovencem nekaj težav povzročala Turčija, v četrtfinalu se z Ukrajino nismo preveč namučili. Potem pa so prišli na vrsto Poljaki in tisti nesrečni polfinale. Toda Slovenci so se zbrali, stopili skupaj in odigrali tako, kot znajo. Seveda brez nekaj napetosti tudi tokrat ni šlo: "Mi smo po dobrem začetku nekoliko padli v energiji. Tudi sam sem v tretjem nizu nekoliko zaštrikal, dveh žog nismo izkoristili. Malenkosti pa so na koncu odločale. Vedeli smo, da so Francozi takšna ekipa, ki se zagotovo ne bo predala. So le ena izmed najboljših reprezentanc na svetu. In vedeli smo že na začetku, da bo z njimi težko. V petem nizu smo se potem nekako resetirali in pridobili svojo energijo nazaj. Z odličnimi začetnimi udarci smo jih oddaljili od mreže in pripeljali tekmo mirno do konca." Na koncu torej vse mirno in vse tako, kot mora biti. Bronasta medalja je naša, zasluženo.