Dejan Vinčić se poslavlja: zadnja tekma v Stožicah

Na obračunu s Srbi bo Vinčić tako vknjižil svoj zadnji reprezentančni nastop in števec v svoji bogati karieri ustavil pri 274. nastopih. "V tem trenutku mi gredo besede kar težko iz ust, ampak napočil je čas za moje slovo od reprezentančnega dresa. Po več kot dvajsetih letih mislim, da je trenutek pravi, da se poslovim v Stožicah na tekmi s Srbijo. Vsi srčno vabljeni na mojo poslovilno tekmo in upam, da pridete v čim večjem številu," je v čustvenem nagovoru dejal 38-letni Velenjčan.

Vinčić je dolgoletni član zlate slovenske odbojkarske generacije, ki nas je vrsto let razveseljevala z izjemnimi dosežki, med katerimi so tri srebrne in ena bronasta kolajna z evropskih prvenstev, 4. mesto s svetovnega prvenstva leta 2022, dve 4. mesti v elitni ligi narodov, 2. mesto na svetovni lestvici ter zgodovinski, prvi, nastop na olimpijskih igrah, na katerih so Slovenci zasedli 5. mesto.

Ljubitelji športa in odbojke bodo za Dejana Vinčića zadnjič v reprezentančnem dresu lahko navijali 20. julija, ob 20.30, v ljubljanskih Stožicah.