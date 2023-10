Vinčić: Četrta je v žepu, še tri so ostale

Slovenski odbojkarji na olimpijskih kvalifikacijah zaenkrat uspešno preskakujejo vse ovire. V Tokiu so do zdaj ugnali Tunizijo, Turčijo, Finsko in nazadnje Egipt. Slednja je bila še zadnja ekipa, ki so jo v slovenskem taboru ocenili za nekoliko lažjo. V četrtek je v Tokiu dan počitka, nato pa se za Slovence začne zares. Najprej se bodo v petek merili z Američani, ki so prav tako še stoodstotni, v soboto bodo tekmeci Japonci, v nedeljo pa Srbi.

icon-link Slovenija proti Egiptu FOTO: Sofascore.com

"Tudi afriške ekipe znajo igrati, če jim to dopustiš. In Egipt je afriški prvak," je pred tekmo z Egiptom opozarjal slovenski sprejemalec Rok Možič, v njegove besede pa so se lahko prepričali tudi na tem turnirju.

Egipčani, ki v svetovnem merilu večjih uspehov niso beležili, večinoma prihajajo iz domačih klubov, posebnih zvezdnikov pa nimajo, čeprav ima nekaj igralcev izkušnje iz evropskih klubov. Slovenija se je pred obračunom v Mariboru z Egipčani merila le dvakrat, obakrat je zmagala s 3:0, leta 2017 v svetovni ligi, dve leti pozneje pa še na prijateljskem obračunu.

Egipčani so presenetili Japonce, v prvem nizu pa premagali Srbe, ki so po zaostanku prvič po dolgem času v igro poslali svojega najboljšega igralca Uroša Kovačevića. Tudi Slovenci so imeli z Afričani sprva kar nekaj težav. A nato je steklo. Naši odbojkarji so tako še naprej na dobri poti, da si zagotovijo nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Na kvalifikacijskem turnirju skupine B v Tokiu so premagali še četrtega tekmeca, tokrat jim je moral priznati premoč Egipt. Izid tekme je bil 3:1. Tako so dan prej proti Finski varovanci Gheorgheja Cretuja potrebovali nekaj časa, da so ujeli ritem. Na zgodnji začetek tekem se očitno še niso povsem privadili, tudi tokrat so po neprepričljivem začetku nekaj časa iskali svojo igro.

A so jo našli in to spet tudi po zaslugi menjav. Uresničile so se napovedi, da bodo potrebovali pomoč kakšnega igralca s klopi, to pomoč je ponudil Žiga Štern, ki je skupaj s podajalcem Dejanom Vinčičem v igro vstopil na začetku drugega niza, ko sta zamenjala Uroša Planinšiča in nerazpoloženega Klemna Čebulja. Do takrat Slovenija ni igrala dobro, praktično ni pritiskala s servisi, ko se ji je ponudila priložnost, pa so igralci delali nepotrebne napake.

icon-expand Žiga Štern FOTO: OZS

Štern je bil v veliko pomoč obremenjenemu Roku Možiču, ki je bil z 21 točkami spet najučinkovitejši slovenski igralec, zanesljivo je držal tudi sprejem in ima veliko zaslug, da so Slovenci dobili končnico drugega niza in izenačili. To je bil zagotovo prelomen trenutek tekme, saj je v nadaljevanju Slovenija zagospodarila na igrišču. Nekaj črnih trenutkov je še bilo, posebej v tretjem nizu, ko so Afričani po zaostanku petih točk izenačili na 14:14.

Toda resnejših težav tekmec ni več povzročal ne v tretjem in ne v četrtem nizu. "Zelo težka tekma proti Egiptu, četrti dan in ni bilo lahko. Egipt je do zdaj že v tem delu tekmovanja presenetil Japonce, včeraj je Srbom odščipnil niz, tako da niso naivna ekipa. Če jim stečeta servis in napad, so lahko zelo, zelo neugodni in to so danes tudi pokazali, tako da smo se morali maksimalno potrošiti in dati vse od sebe, da smo dobili to tekmo. Četrta je v žepu, še tri so ostale. Zdaj imamo dan počitka, moramo se regenerirati in pripraviti na naslednjo tekmo," je po četrti zmagi v nizu dejal Dejan Vinčić. "Še ena izjemno težka tekma je za nami, zadnja jutranja. Vesel sem, da smo uspeli iztržiti tri točke, ki nam bodo pomagale pri končni razvrstitvi. Sedaj pa malce počitka in priprava na naslednje, vsaj na papirju težje tekme," pa je izkušenega sprejemalca "dopolnil" Žiga Štern.