Odbojka

Dilema nadarjene odbojkarice: domača uveljavitev ali odhod v tujino

Ljubljana , 21. 12. 2025 07.29 pred 42 minutami 4 min branja 0

Avtor:
M.J.
Lorena Kešelj (desno) čaka na svoj debi v članski reprezentančni konkurenci.

Moška reprezentančna odbojka je v zadnjih desetih letih naredila tektonske premike. Slovenija uživa ugled in drži mesto v vrhu svetovne reprezentančne odbojke. Vse bolje kaže tudi slovenskim klubom, kjer je ljubljanski ACH vlečni konj. A v zadnjem obdobju odlično napredujejo tudi dekleta. Reprezentanca vse bolj prepoznavna, prebujajo se tudi klubi. Da se bo o (ženski) odbojki pisalo in govorilo tudi v prihodnje pa bodo skrbele izjemno nadarjeni rodovi mladih odbojkaric. In ena najbolj nadarjenih je 18-letna reprezentantka Lorena Kešelj.

Lorena Kešelj je bila članica vseh mlajših selekcij slovenske reprezentance, sedaj pa čaka vpoklic v člansko.
FOTO: OZS

Medvodčanka Lorena Kešelj je že zelo zgodaj odšla s trebuhom za kruhom. Kot trinajstlentica se je odzvala klicu iz Maribora in naredila korak naprej v karieri mlade in nadvse nadarjene odbojkarice. V klubu OTP Branik Maribor je šla skozi vse mlajše selekcije, sedaj pa je tudi že članica seniorske zasedbe tega najbolj prepoznavnega slovenskega ženskega kluba. Kar 192 centimetrov visoka blokerka je svojo pot začela pri ŽOK Šentvid, pred tem pa se je nekaj let ukvarjala tudi z atletiko. 

"Lahko si predstavljate, kako težak je bil prehod iz domačega okolja v resen odbojkarski klub s tako bogato zgodovino. In to že pri trinajstih letih. Brez podpore in pomoči domačih, predvsem pa brez tako lepe dobrodošlice, kot so mi jo ustvarili v Mariboru, ne bi šlo. Ne želim koga pozabiti, a prav vsi so mi pomagali, da je bila selitev v Mariboru lažja. Tudi v šolskih klopeh mi je olajšano prilagajanje, saj so mi vsi radi pomagali," je za 24ur.com dejala 18-letna odbojkarica, ki krepko trka na vrata članske odbojke.   

Lorena Kešelj (desno) čaka na svoj debi v članski reprezentančni konkurenci.
FOTO: OZS

Že nekaj časa je članica prve zasedbe Mariborčank, ki so v tej sezoni odlične tudi v Evropi. Na zadnji tekmi pokala CEV proti solunski ekipi Paok je bila Medvodčanka pahnjena v vodo pri izidu 23:23 v tretjem nizu in - "splavala". Dvakrat je odlično servirala in upravičila zaupanje trenerja Žiga Kosa.

Preberi še Prvič v Top 20: Slovenke nikoli višje na odbojkarski lestvici

"Nisem se bala, to sem vzela kot velik motiv. Ponosna sem na to, da mi ekipa zaupa, da me trener v igro pošilja tudi v kočljivih trenutkih tekme. To je odličen vložek za naprej, ko bom imela še večjo minutažo in posledično odgovornost," je še povedala odlična učenka, ki je brez težav opravila z II. Gimnazijo Maribor in se vpisala na Filozofsko fakulteto smer psihologija. Zanimvo, da so njeno šolsko nadarjenost spoznali že v osnovni šoli, ko je celo preskočila razred.

Lorena Kešelj
Lorena Kešelj
FOTO: CEV

"Vse moči in koncentracijo bi rada usmerila v odbojko. Sem članica odlične mariborske ekipe, ki je mlada in zelo nadarjena in ambiciozna ter lahko še veliko napreduje. Dekleta se v slačilnici odlično razumemo. To se vidi tudi na parketu," pravi mlada reprezentantka, ki trka tudi na vrata članske reprezentance. "Vem, da je to nagrada za trud. Ne prehitevam ničesar, ko bo čas za to, oziroma ko bo stroka ocenila, da sem pripravljena na naslednji korak v karieri, se bodo stvari same od sebe odvile," dodaja Lorena Kešelj, ki je pozdravila prihod izkušene Sare Hutinski v mariborski klub. Legendarna odbojkarica, nekdanja reprezentantka, je na nek način tudi mentorica Loreni Kešelj. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medvodčanka je na svoj "račun" prejela že številne ponudbe tako iz ZDA, kot iz Evrope. Večna dilema vsake mlade in nadarjene športnice je vselej: kdaj oditi v tujino? Počakati na uveljavitev v domačih krogih ali hitreje čez mejo? "To so vselej zahtevna vprašanja in težke odločitve za mladega športnika. Vem, da nekateri že zelo zgodaj odhajajo s trebuhom za kruhom, jaz pa ničesar ne želim preskočiti. Rada bi se uveljavila doma, se pokazala domači stroki in reprezentančnim selektorjem, nato pa bo že čas za odhod v tujino. Ničesar ne želim prehitevati." 

Preberi še Mariborske odbojkarice slavile v Solunu brez izgubljenega niza

O Mentorici Sari Hutinski z izbranimi besedami ... "Super je. Veliko se lahko od nje naučimo. Požiram znanje in izkušnje, ki jih prinaša in prenaša name," je bila trezna v razmišljanju ena najbolj nadarjenih odbojkaric ne samo svoje genaracije, ampak tudi širše. "Letos sem naredil pomemben korak v karieri. Imam dvojni program, nastopam med mladinkami in dobivam vse več priložnosti tudi v seniorski konkurenci." Lorena Kešelj je v tekoči sezoni nastopila že na več frontah. Tako v DP, pokalnem tekmovanju in v evropskih tekmovanjih, kot so Mevza, Liga prvakinj in pokal CEV, kjer Mariborčanke po odmevni zmagi proti solunskem Paoku ostajajo z visokimi cilji.

Mariborske odbojkarice letos blestijo v Evropi in ostajajo v pokalu CEV.
Mariborske odbojkarice letos blestijo v Evropi in ostajajo v pokalu CEV.
FOTO: Damjan Žibert

"Izjemno dragocene so izkušnje v Evropi. Zame štejejo največ," je pogovor za 24ur.com končala Lorena Kešelj, ki je še kako hvaležna vodilnim v mariborskem klubu. "Ponavljam, kar sem že rekla. Ne bi rada koga izpustila. Od soigralk pa vse do tistih, ki zasedajo vodilna mesta v klubu. A če že moram omenjati, bi se rada zahvalila direktorju Mitji Koželju za posluh in pripravljenost pomagati na vsakem koraku in vsakem trenutku in pa seveda našemu trenerju Žigo Kosu, ki me je veliko naučil in ki mi daje priložnost tudi v članski konkurenci. Klub je res urejen in nudi odlične pogoje za razvoj mladih odbojkaric."

odbojka otp maribor lorena kešelj

